Namur: SuperSka et Enola en concert à "La Gelbressée

SuperSka, les habitués

Groupe jeune et énergique, SuperSka proposera un répertoire alliant mélange de ska, de reggae et de rocksteady. Bien connu des habitués de La Gelbressée (le groupe s’est déjà produit en février 2017), SuperSka ne devrait pas manquer de communiquer son enthousiasme aux jeunes et aux moins jeunes.

Enola en première partie

En première partie de soirée, c’est à la chanteuse Enola que reviendra la tâche de mettre l’ambiance. Etudiante à l’IMEP, dans la section chant pop, cette ancienne participante à The Voice Belgique, évolue dans un style largement inspiré par le travail d’artistes pop anglais à l’instar d’Ariana Grande, d’Harry Styles ou encore de Demi Lovato.

Concert le 28/01 à 20h – Salle La Gelbressée – 59, rue E. Moëns. Infos et réservations: 0472 441430 – jean-luc.gillard@gelbressee.be