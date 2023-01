Namur: l'histoire du Grognon en réalité virtuelle (vidéo)

Mais la technologie apporte un spectaculaire complément à ces connaissances en replongeant, réellement mais… virtuellement, les amateurs d’histoire dans trois périodes marquantes du passé du confluent, avec toute la rigueur scientifique nécessaire. Cela exactement sur place, dans le bel espace occupé par le NID (Namur intelligente et durable), dont l’objectif est d’amener la population à réfléchir aux défis sociétaux des villes.

Dans le cadre de sa mission, le NID a mis sur pied une exposition, à grand renfort d’outils technologiques, faisant comprendre les enjeux d’un développement urbain harmonieux. "S’est posée la question du regard sur le passé de la ville, en particulier de son plus ancien quartier où nous nous trouvons", explique Sophie Marischal, cheffe du service NID. Savoir d’où l’on vient est important pour savoir où l’on va, dit-on.

La réalité virtuelle s’est imposée sans peine. Les recherches menées par les archéologues de l’AWaP (Agence wallonne du patrimoine) sur le site avaient déjà mené à des représentations 3D. Une fois les droits sur celles-ci en possession de la Ville de Namur, la voie s’ouvrait à leur exploitation pédagogique dont s’est chargée le NID. Une société française spécialisée, Timescope, s’est vue confier la mise au point de l’application de réalité virtuelle.

Les archéologues émus

Le résultat ? Bluffant. Casque de réalité virtuelle sur les yeux, le spectateur se retrouve au Grognon à la période néolithique (2 800 avant notre ère), à l’époque gallo-romaine (vers 150) et la fin du Moyen Âge (1490). Trois époques significatives au plan de l’évolution urbanistique du site.

L’environnement naturel de chaque époque a été recréé, les modélisations 3D exploitées, des textures et des matériaux détaillés ont été créés et, enfin, des éléments animés ont été intégrés, tels que des hommes, des animaux, des embarcations, de l’eau, de la fumée. L’éclairage, très soigné, renforce encore le réalisme de cette véritable immersion qui permet de découvrir ls paysages à 360°, sous différents angles.

La prouesse a pu bénéficier de toute la rigueur scientifique grâce au concours de l’AWaP qui a passé au crible le petit film commenté et rectifié les approximations. Par exemple le type de bateaux, à fond plat, la hauteur des fortifications et leurs ouvertures, ou encore les essences d’arbre qu’on a pu préciser grâce aux pollens retrouvés. "En voyant le résultat final, témoigne Sophie Marischal, des archéologues avaient les larmes aux yeux, émus de voir les résultats de leurs fouilles prendre vie devant eux…"

L’histoire du Grognon est aussi retracée plus classiquement via une "storymap" relative à l’époque qui a précédé la démolition du quartier, au début du XXe siècle. Cette période devrait être aussi l’objet d’une 4e étape du film immersif, en 2024. "Mais pour cet été, il y aura déjà la période contemporaine, avec les constructions qui ont pris place sur le Gognon aujourd’hui." Il n’est pas non plus exclu que la période de 1750 soit aussi intégrée: l’imposant plan en relief conservé au Musée des beaux-arts de Lille est une solide base. On peut déjà le voir à l’écran dans le cadre de l’expo en cours.