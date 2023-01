Ciney: une école de musique dans un ancien hall de gare

L’ASBL Music Factory proposera donc des cours individuels de piano, batterie, guitare, basse, violon, chant, saxophone musique assistée par ordinateur et éveil musical. Pour tous les âges (dès 3 ans) et tous les niveaux. Un apprentissage qui se veut différent de la méthode conservatoire où l’on apprend à lire avant de jouer. "Chez nous, on apprend la musique en même temps que le vocabulaire musical, via des musiques qui plaisent à l’élève. Par exemple, je ne vais pas vous faire travailler les œuvres classiques de Chopin si vous aimez le rap", développe Guillaume. À neuf mois de l’ouverture, déjà trente personnes se sont inscrites. De bon augure.

Pour l’emploi de professeurs de musique locaux aussi, il s’agit d’être optimiste. "Pour l’équipe actuelle (une vingtaine de profs), ça devient un peu loin pour donner cours. On cherche donc à diversifier l’équipe et engager les gens de la région. Un prof de piano qui habite à cinq minutes s’est déjà proposé", précise le cofondateur.

Une salle de concert pour 100 à 150 personnes

Le bâtiment est actuellement en train d’opérer sa grande transformation avant de devenir papillon. Ce qui n’est encore qu’un cocon, accueillera au rez-de-chaussée une grande pièce d’accueil, une salle des profs et cinq salles de classe dans l’aile gauche. Ces salles seront facilement modulables pour éviter les déménagements d’instruments.

Dernier élément et pas des moindres, la création d’une salle de concert à l’atmosphère douce et agréable pouvant accueillir une centaine de personnes. Celle-ci servira principalement aux répétitions pour les groupes affiliés, l’organisation de show case ou d’événements privés. "Certains de nos profs ont tous des projets artistiques, des duos, trios, des groupes de composition. On va commencer par les récompenser et leur permettre de faire des scènes. À moyen terme, on voudrait organiser des concerts avec des groupes de la région", annonce Guillaume.

Des Jam-session, séances musicales d’improvisation, pourraient s’insinuer à l’issue des soirées-concerts. Mais une chose à la fois. Ces sessions auraient lieu le deuxième jeudi du mois, pour ne pas entrer en concurrence avec les camarades du Central Bar à Profondeville. "Pour les gens qui aiment ça, qui n’ont pas de groupe, c’est l’occasion de faire des rencontres", suggère Guillaume.

Inscriptions: 0486 961196

Tarifs: 15€ la demi-heure, 25€ l’heure. Horaires: Mercredi et/ou samedi (au début)

Avec Guillaume Vermeire, ancien finale de The Voice

Guillaume Vermeire avait participé à la saison 8 de The Voice Belgique, en 2019, et fut l’un des quatre derniers finalistes. Avec son frère Thomas, professeur de guitare à plein-temps, ils ont fondé le groupe Kaptain Oats après leur formation musicale à Nancy en 2007 et 2008. L’enseignement et la pratique leur apportent une bonne complémentarité.