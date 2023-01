Andenne, Ohey: l'enquête publique liée au projet éolien postposée

Porté par Windvision, le volet à l’enquête publique concerne une première phase concrétisée par le placement d’un mât de mesure susceptible de déboucher sur l’implantation de 4 éoliennes à Coutisse (Andenne). Une implantation qui vise ou jouxte une série de localités et quartiers. Parmi ceux-ci: Bousalle, Bohisseau, les Arches, les Arches Royales, Sur-Les-Sart et Saint-Mort. Ce dernier s’organise en comité pour contrer ce projet découvert sur le tard (voir notre édition du 20 janvier).

Ohey pas avisé

Ce premier épisode a quelque peu fait réagir le collège d’Ohey, le bourgmestre Christophe Gilon en tête. Celui-ci s’étonne de n’avoir été ni avisé ni consulté dans le cadre d’un dossier qui devrait impacter une partie du territoire de la commune. Pour le bourgmestre, un constat: "Dès que les structures, porteuses de projets ont l’accord des propriétaires de terrain, elles peuvent enclencher le processus." Face à la situation critique que vivent certains agriculteurs, on peut comprendre qu’une rentrée financière n’est pas à négliger.

D’un point de vue plus global, Christophe Gilon s’accorde sur les propos tenus récemment par le député wallon, Eddy Fontaine, sur la convoitise que suscite la province de Namur et plus précisément la zone du Condroz chez les porteurs de projets éoliens. Propos qui ont déjà fait l’objet d’une interpellation à l’adresse du ministre libéral Willy Borsus voici plus de trois ans. "Nous ne sommes pas contre l’éolien mais pour une meilleure répartition," précise Christophe Gilon

Ce discours, on l’entend aussi du côté de Saint-Mort (Haillot), proche voisin de l’éventuel futur parc de Coutisse. De son côté, le comité de Bousalle (hameau près de Coutisse) qui s’est déjà mobilisé en 2008 contre un projet mené par une autre société, est plus que jamais sur la balle. Une rencontre entre les deux est prévue d’ici peu.