1Way2Win, un espace entièrement dédié aux jeux vidéo s'ouvre à Sambreville

Trois formules, seul ou en équipe

Avec en poche un diplôme en droit et un diplôme en informatique, Dimitri et Ludovic ont aussi grandi dans l’univers des jeux vidéo (ils pourraient vous en dire beaucoup sur la Nintendo NES et le mythique Mario.) et cette passion les a conduits à proposer un centre entièrement dédié aux jeux, aux joueurs et aux équipes. Car si pratiquer les jeux vidéo en solitaire est bien évidemment possible au sein de 1Way2Win, les participants seront bien vite tentés de constituer ou rejoindre une équipe. "Lors de l’adhésion à 1Way2Win, nous proposons trois formules, expliquent les deux frères. La formule solo permet de s’entraîner et de progresser seul et offre aussi la possibilité d’avoir accès à de nombreux événements communautaires. La formule Team permet de rejoindre une équipe, de progresser avec elle, d’accéder à des défis et des tournois et de bénéficier de 3 heures de coaching en équipe par semaine. Enfin, la formule Win propose un parcours de progression en solo et en équipe, donne accès aux défis et tournois et à deux fois plus d’entraînement."

Trois zones bien distinctes

Le centre d’entraînement 1Way2Win occupe 130 m2 sur l’ancien site de Saint-Gobain, mélangeant un espace équipé d’ordinateurs gamers (ordinateurs conçus spécifiquement pour le jeu), ainsi qu’un espace multi-usages. Il est également possible de venir assister à des événements e-sports internes et externes ou de faire l’analyse de match en entraînement. Trois zones sont donc à la disposition des joueurs. La zone multi-usages sert avant tout de lieu de vie. Les joueurs peuvent y faire une pause, se détendre, discuter de leurs jeux préférés. La zone d’entraînement comprend dix ordinateurs gaming accessibles aux adhérents, seuls ou en équipes et peut aussi accueillir de petits tournois donnant ainsi tout son sens à l’e-sport. Enfin, la bootcamp est une zone qui comprend six ordinateurs gaming hautes performances, configurés en U afin de permettre aux staffs de se balader librement derrière chaque joueur. Cette salle dispose aussi d’un coin avec deux canapés, une table basse et un espace analyse avec TV écran plat et un tableau. Bref, les amateurs de Counter-Strike, Fortnite, Overwatch ou encore Valorant ont trouvé leur paradis.