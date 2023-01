Vallée de la Molignée: bout du tunnel pour le RAVeL?

Ça ne peut évidemment plus durer. C’est ce que vient de rappeler le député wallon Stéphane Hazée (Écolo) au ministre responsable, Philippe Henry (également Écolo). Dans une question écrite, il insiste auprès de son ami politique de l’exécutif: "L’idéal serait que la réouverture du RAVeL puisse avoir lieu avant le début de la saison touristique, de manière à ce qu’un maximum de monde puisse profiter de ce beau tronçon avec le retour du printemps". C’est assez évident. Reste à vérifier si ce sera le cas.

« Conscients des enjeux »

Le ministre Henry, en substance, répond que tout est fait pour avancer le plus vite possible. Où en est-on ? "Afin de sécuriser la falaise au droit de l’éboulement sur le RAVeL, un treillis fixé à la falaise sera placé pour retenir des chutes d’éléments rocheux qui pourraient se disloquer de la paroi. Actuellement, le SPW utilise son bail d’entretien des ouvrages d’art pour le démontage des éléments problématiques. Dès que les travaux de sécurisation auront été exécutés (démontage et placement du treillis), l’entreprise en charge de l’entretien des ouvrages d’art pourra mettre des hommes sur place pour restaurer le mur effondré et mettre en place les diverses recommandations formulées par la Direction des Expertises des Ouvrages d’Art. En outre, le SPW restaurera les joints à l’autre entrée du tunnel. Ces travaux commenceraient en janvier 2023, sous réserve des conditions climatiques, de la fin des travaux de sécurisation de la falaise et des disponibilités des sous-traitants. Il est assez difficile de donner un timing précis pour la réouverture du RAVeL dans la mesure où la Direction territoriale dépend d’entreprises spécialisées. Elle est consciente des enjeux et met tout en œuvre pour restaurer le lieu dans les conditions les plus raisonnables". Il reste aux opérateurs touristiques à croiser les doigts.