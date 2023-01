Réouverture de la ligne Dinant-Givet: faible potentiel de voyageurs

Il y a un an, une nouvelle étude de faisabilité sur le potentiel voyageurs de la ligne Dinant-Givet a été confiée à la SNCB. Le coût de l’opération, cofinancé par la Belgique et Ardennes Rives de Meuse (France), était estimé à 118 000€. C’est ce que rappelle le député fédéral viroinvalois Jean-Marc Delizée (PS), en expliquant pourquoi il vient d’interpeller à ce sujet le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Écolo). Questions: que révèle cette (énième) étude, et quelles conclusions en tire le ministre ?