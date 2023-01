Zazie, Louise Attaque, BigFlo & Oli, Mentissa, Suzane, Rori, Adé, Tamino ou encore Camille Lellouche, ce sont les premiers noms qui ont été dévoilés pour la neuvième édition des Solidarités qui se dérouleront les 25, 26 et 27 août prochains.

La foule était présente en masse lors des Solidarités 2022 qui se déroulaient pour la dernière fois avant quelques années à la citadelle. ©ÉdA – Florent Marot

Particularité cette année : le festival se déroulera au zoning Écolys à Suarlée et non plus à la citadelle. Et ce, pour au moins trois ans afin de permettre la rénovation colossale du stade des jeux et du théâtre de verdure.

2. La renaissance du domaine des Dolimarts à Vresse-sur-Semois

Si vous voulez dormir perché dans un chêne ou simplement retrouver le calme et la sérénité le temps d’une escapade à Vresse-sur-Semois, rendez-vous au domaine des Dolimarts !

Le propriétaire nous a présenté cette semaine ces six premières cabanes alliant confort et originalité. D’ici trois ans, il proposera jusqu’à 54 logements insolites.

Ces petits nids douillets, en plein cœur de la nature, offrent une vue à couper le souffle et sans voisins aux alentours. Mais il faudra mettre le prix pour passer une nuit dans ce petit paradis : entre 150 et 250 €.

3. Le casino vétuste devient le Circus Casino Resort

Fini le casino vieillot ! Après deux ans de travaux, il est à présent doté d’un hôtel Mercure 4 étoiles d’une centaine de chambres (le double par rapport à avant), mais aussi d’espaces hammam, sauna, jacuzzi ou fitness. Ce qui en fait un "resort", d'où son nouveau nom : Circus Casino Resort.

À la nouvelle brasserie, les clients trouveront une cuisine bistronomique dans un cadre cosy, sans oublier la terrasse qui offre une vue imprenable sur la Meuse quand le temps le permet.

Ses salles de jeux ont été agrandies et modernisées pour accueillir ses 250 machines à sous, ses tables de black-jack, roulette et poker. C'est la deuxième plus grande salle de poker d'Europe ! Dès aujourd’hui et pour dix jours, le casino accueille d’ailleurs un des plus grands tournois de poker, connu à l’international.