Joyau namurois, la citadelle de Namur va continuer sa mue en 2023

"L’accord-cadre qui prévoyait 10 millions€ pour réaliser plusieurs chantiers de restauration des murailles se termine. On est en train d’utiliser les derniers moyens. Celui-ci a été d’une grande utilité non seulement pour planifier les chantiers mais également pour avoir une vision à long terme", commente Anne Barzin, échevine en charge notamment de la citadelle.

Un deuxième accord-cadre permet la libération de 12 millions€ par la Région wallonne pour la rénovation colossale du stade des jeux et du théâtre de verdure. À cela s’ajouteront 3 millions€ de la Wallonie dans le cadre du PIV (Programme d’investissement de la politique intégrée de la ville). Sans oublier une partie issue des finances communales pour les "techniques spéciales", soit ce qui concerne notamment le chauffage, l’électricité, la ventilation, etc.

Deux grandes étapes préalables à la réalisation de ces travaux se concrétiseront cette année: le dépôt de la demande de permis d’urbanisme (espéré au printemps) et, en parallèle, le lancement de la procédure de marché public pour trouver l’entreprise qui réalisera les travaux. "C’est un marché très important, exigeant et spécifique vu la taille du bâtiment, son état, le fait qu’il est classé et qu’il demande de la restauration à l’identique. On collabore d’ailleurs avec l’Agence wallonne du patrimoine (AWaP), dit l’échevine. qui espère que les travaux pourront débuter en 2024. Ils dureront sans doute trois ou quatre ans vu leur ampleur."

Le logis comtal en mai

Parmi les autres réalisations, le logis comtal rénové (où se trouvait auparavant la brasserie de la Reine Blanche), situé route Merveilleuse, sera occupé par le Fief des Natèfs, qui proposera une cuisine de type brasserie. "On a fait une procédure de concession de 10 ans pour l’exploitation de l’espace. Le marché a été attribué à trois associés. Ils vont effectuer quelques aménagements intérieurs et l’ouverture est prévue en mai", explique Anne Barzin.

D’après elle, il s’agira d’une belle offre qui ne concurrencera pas le restaurant Panorama, situé au niveau de l’esplanade, près de l’arrivée du téléphérique. "Le logis comtal pourra être utilisé dans le cadre d’activités avec les autres partenaires de la citadelle comme le CAC (Comité animation citadelle), lorsqu’on a des visites de groupes par exemple. Ce lieu complémentaire, qui aura une belle identité namuroise, permettra à ces groupes de faire une halte pour manger un bout et boire un verre, ajoute l’échevine. Il sera ouvert du lundi au dimanche durant la haute saison (de mars à octobre) et du mercredi au dimanche de novembre à février."

Pour elle, cette nouvelle version du logis comtal s’intégrera idéalement dans ce qui existe déjà et il répondra à l’augmentation du nombre de visiteurs de la citadelle (voir ci-dessous). "On a constaté une hausse de la fréquentation du téléphérique en 2022 et on perçoit clairement une attractivité importante à la citadelle, affirme Anne Barzin. Car des nouveautés se sont ajoutées à ce qu’on proposait déjà."

Hangar aux affûts pour bientôt et voûte de Thian en été

La concrétisation la plus imminente est la rénovation du hangar aux affûts. On peaufine actuellement les derniers détails pour son ouverture au public lors du salon des vignerons namurois prévu les 11 et 12 février. "Le chantier représente un montant de 700 000 € dont 80% sont financés par la Région wallonne via la PIV et 20% à charge de la Ville", précise Anne Barzin. L’objectif est d’en avoir une utilisation plus pratique et polyvalente.

"Le hangar aux affûts connaissait notamment des infiltrations d’eau. Il y avait beaucoup à faire, que ce soit au niveau de la toiture, des menuiseries, des sanitaires, etc. On a effectué une restauration pratiquement à l’identique. Concernant les fenêtres par exemple, certaines avaient été adaptées au fil du temps mais nous sommes revenus à la configuration d’origine", détaille l’échevine, se réjouissant que le projet qu’elle avait impulsé en début de législature ait rapidement avancé puisque les travaux avaient commencé en avril 2022.

Toute proche à démarrer également: la restauration de pans de murailles à la voûte de Thian qui devrait être finie cet été. La ministre wallonne du Patrimoine avait octroyé une subvention de 213 000 € pour celle-ci.