Voeux communaux à Vresse-sur-Semois : La transition, un des enjeux de l’année

2023 s’annonce une année bien chargée, tant au niveau des enjeux que des projets ou des réalisations. Parmi les projets, on peut citer la présentation de l’avancée du Jambon de la Semois, le projet des pistes VTT, la finalisation des problèmes de communication ou encore la protection des captages d’eau.

La dernière de Dominique Leduc

"D’ici six mois, une page se tournera dans l’administration communale, a aussi insisté le bourgmestre, à propos du départ du directeur général, Dominique Leduc: " Il va nous quitter après 45 ans de carrière et prendra sa pension bien méritée. 45 ans au service du citoyen ! Cette notion de service, il y tient. D’ailleurs, je lui ai donné du fil à retordre lorsque je comparais la Commune à une entreprise. Et pourtant, et pourtant j’ai bien l’impression que les quatre ans passés ensemble étaient quatre années riches en expérience. 45 ans sans manquer un jour de service. De la chance dit-il humblement quand je lui fais remarquer. Directeur, tu en as vu passer des choses, tu en as vu des changements, tu as participé à cette évolution effrénée. Quel sens des responsabilités ! Quel exemple ! Au nom de tous les collaborateurs, conseillers, on peut t’applaudir chaleureusement ! "

Dominique Leduc, a aussi pris la parole, évoquant sa carrière, dont la passion fut le fil rouge: "Il n’y a pas de petits boulots, il n’y a pas de petites fonctions, il n’y a pas de bêtes métiers. Tous, absolument tous, votre travail est primordial. L’important, c’est de le faire avec conviction."

Il a invité les mandataires à ne pas se laisser berner par des doux rêveurs qui parlent de fusion des communes: "Notre commune regorge de ressources inépuisables et insoupçonnées. Avec quelques investissements énergétiques, elle pourrait vivre en autarcie. Ne cherchons pas ailleurs ce que nous avons ici. Ne permettons pas non plus aux autres de nous prendre ce que nous avons de plus précieux: notre liberté, notre proximité, notre tranquillité". Il a aussi invité le personnel à réserver un bon accueil à celle ou à celui qui lui succédera: "Soyez tolérant. Il ou elle aura de la chance de travailler dans un environnement extraordinaire, de pouvoir compter sur une administration efficace, sur différents services communaux, para-communaux et extérieurs performants. Aidez-le ou aidez-la à le découvrir dans les meilleures conditions possibles".