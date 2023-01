Pollution aux inertes ou pollution politique ?

À tous, il leur est reproché, depuis le début des années 2000 jusqu’en 2018, d’avoir autorisé les ouvriers communaux à déverser à la carrière (désaffectée) du Fay, à Biesmerée, des remblais issus de divers travaux de voiries, ainsi que des boues de curage, des matériaux amiantés etc. Majoritairement tous déchets inertes sans danger pour la santé humaine et l’environnement, mais illégalement enfouis, sans permis, une infraction appelant une sanction pénale. Une affaire de pollution qui a retenti en 2018, en pleine campagne électorale, et fourni à la liste Écolo en lice d’inespérés boulets rouges à tirer. Une pollution ? "On craignait une pollution, (la carrière étant tout un temps ouverte à des bennages étrangers), mais il n’y en a pas", assure Joly. On sent ce mandataire au long cours excédé. Après avoir mené sa propre contre-enquête, et passé en revue les décisions collégiales remontant à 20 ans, ce que les enquêteurs n’ont pas fait s’étonne-t-il, il ne met pas longtemps à dégainer un avis personnel choc sur ce mauvais procès: "Ce dossier, suite à une interpellation au parlement wallon par des gens rejetés (Ecolo, à Mettet) dans la minorité, a soudainement pris une tournure politique". Et d’asséner que le parquet de Namur, soit manipulé par Écolo soit par militance pro-Écolo, a étrangement confisqué le dossier alors que la Région avait décidé de négocier. Mettet s’en serait sorti avec une amende administrative et une injonction à remettre en état.

Un certain embarras se dessine sur le visage de la substitut Delphine Moreau, qui occupe le fauteuil du ministère public. Le bourgmestre Delforge reconnaît l’erreur de bonne foi: "C’est Robert Joly (qui n’était pas encore au collège) qui nous a informés que nous n’avions pas de permis pour déposer ces déchets à la carrière et qu’aucune décision de notre part autorisait cette pratique. On a commis l’erreur de ne pas vérifier", souligne-t-il.

Croquignolesque

Et le mayeur d’ajouter que, sitôt les faits dénoncés, les dépôts sauvages ont cessé immédiatement. Que, depuis, Mettet est même citée en exemple pour la gestion de ses déchets. Que le collège a obtenu un permis pour les stocker. Que deux forages, à 8 puis à 12 mètres, ont conclu à l’absence de pollution à la carrière. Qu’enfin, une étude menée par la firme Sietrem, agréée par la Région, a déjà esquissé un projet d’assainissement à la carrière.

L’ex-mayeur Eugène Remy, lui, tombe des nues. Il ne comprend pas pourquoi il est cité devant le tribunal et poursuivi personnellement au pénal: "Je n’ai reçu aucun document de la Région interdisant de faire ça. À aucun moment, on m’a dit avoir commis quelque chose que je ne devais pas faire."

Jules Sarto fut l’échevin des travaux de 1994 à 2000. De bonne foi lui aussi. "J’ignorais qu’il fallait un permis". Pas plus compliqué que ça.

Arnaud Maquille, le plus jeune des six, et ingénieur de métier, connaît bien la problématique de l’évacuation des métiers et de leur traitement, conditionnés à des permis. Son avis de prévenu se confond avec celui d‘un expert: "Nous n’avons ni titre ni droit sur cette carrière, on ne peut pas être tenus responsables comme personnes physiques […]. On vient d’une absence de législation (et de filières de valorisation de déchets) à une législation d’une complexité inouïe, et on en ajoute chaque année une couche", déplore-t-il. Pour lui, après que la législation a changé, en septembre 2018, la commune de Mettet a cherché partout à régulariser la situation, en toute transparence. "On ne peut dès lors pas lui reprocher de ne pas avoir voulu faire table rase du passé pour repartir sur de bonnes bases." Fugacement, l’instruction d’audience prend parfois des accents croquignolesques, lorsque s’expriment les retraités de la politique, dont la sincérité désarme. Aux explications desquels s’ajoutent çà et là des problèmes d’audition, de mémoire et de compréhension de ce qui se passe. La légèreté l’emporte sur une gravité incomprise. Pas exclu que la carrière accouche d’une petite souris.