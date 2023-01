Multiples tentatives de cambriolage dans le quartier de la gare à Gembloux

Les deux derniers commerces visés sont Tôt Ou Tard, où le volet a été forcé, des vitres cassées, et le tiroir-caisse retrouvé à même le sol. Enfin, c’est la sandwicherie EuroDago qui a été prise pour cible. Là aussi, le fonds de caisse a été dérobé, des volets forcés, de même qu’une autre porte d’accès située rue Buisson Saint-Guibert.

Dans tous les cas, une plainte a été déposée auprès de la police locale. Si le quartier ne dispose pas de caméras de surveillance publiques, les forces de l’ordre entendent tout de même exploiter les enregistrements de celles installées dans certains commerces visés. On notera également que le laboratoire de la police est descendu sur place à la recherche de quelconques éléments exploitables.

Dans le quartier cette vague de criminalité suscite légitimement quelques réactions et interrogations. Frédéric Davister, président de l’Association des Indépendants de Gembloux Gare a d’ailleurs pu échanger avec quelques-uns des commerçants victimes de dégradations. Également conseillé libéral dans l’opposition, il assure d’ores et déjà qu’il interrogera la majorité en place à ce sujet lors du prochain conseil communal de février, ainsi que le conseil de police, afin de voir ce qui pourrait être amélioré. "Nous avons une bonne police, qui passe régulièrement dans le quartier, mais le périmètre de la zone est tout de même grand à couvrir…", explique-t-il tout en laissant entendre que les effectifs en place pourraient être insuffisants. Si plusieurs voix mettent en cause l’absence d’éclairage durant la nuit (mesure liée à la crise énergétique, NDLR), Frédéric Davister se montre sceptique. "Les statistiques de décembre montrent qu’il y a eu moins de vols que les années précédentes et, de toute façon, il y a déjà eu des vols lorsqu’il faisait éclairé dans le quartier…" L’enquête permettra d’en dire plus.