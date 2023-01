Émines : Bientôt un an que Treebu vient en soutien aux parents et aux couples

Si ce concept est unique en province de Namur, Jérémy Clément a pour projet d’ouvrir une maison Treebu par province tous les quatre ans. La première a été inaugurée en mars 2022, dans les campagnes de La Bruyère, à Émines. "Nous louons une maison qui possède plusieurs espaces pouvant accueillir différent(e)s praticien(ne)s. Après quelques ajustements, notre équipe se compose désormais de 18 professionnel (le)s aux profils divers et variés: thérapeute familial et conjugal, sexologue, kinésiologue, sophrologue, réflexologue, médiatrice familiale, sonothérapeute, coach hypno, prof de yoga, logopède, conseillère en image, assistante sociale indépendante, sage-femme, doula, psychologue holistique, psychologue pour enfants, psychotraumatologue, psychopédagogue." Cette équipe en grande majorité féminine est présente pour de l’accompagnement personnel et organise également des ateliers réguliers.

Rendre le bien-être accessible

Jérémy Clément tire un bilan plutôt positif de ces premiers mois d’existence. "Sur près d’un an, j’estimerais à 300 le nombre de personnes qui ont un jour fait appel à Treebu. C’est une belle réussite. Pour se faire connaître, je pense que les réseaux sociaux sont importants. Notre page Facebook est suivie par 1 200 internautes et il s’agit souvent du premier point de contact pour les personnes qui souhaitent nous joindre. Sinon, le bouche-à-oreille fonctionne bien. Puis, la plupart des professionnel(le)s viennent ici de quatre à huit heures par semaine et ont d’autres activités en parallèle. Il leur arrive donc d’amener une partie de leur patientèle."

Le thérapeute aimerait toutefois rendre les services de Treebu plus accessibles: "Au début, certain(e)s praticien (ne)s ont eu du mal à démarrer. La période est compliquée, financièrement parlant. Par manque de moyens, les gens ont d’autres priorités que le bien-être. L’objectif serait d’avoir des subsides. Pour y parvenir, je remplis plusieurs appels à projets. En attendant, on estime que l’argent ne doit pas être un frein. Personnellement, j’ai quelques suivis bénévoles, chaque mois. Puis, pour prendre l’exemple de notre sage-femme, Valérie Louviaux, ses soins sont remboursés jusqu’à la première année de l’enfant. On peut toujours trouver des solutions."

Infos: 0472.43.47.69/treebuteam@gmail.com/www.treebu.life/Facebook : Treebu