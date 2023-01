Il allait être 16 h 30 quand le feu s’est déclaré dans cette villa de plain-pied habitée par un sexagénaire. Vu le dégagement de fumée qui se voyait de loin, le voisin, propriétaire de la maison, n’a écouté que son courage pour sortir des flammes l’habitant des lieux.

Les pompiers des zones NAGE du poste de Namur dirigés par le capitaine Olivier Gilson et de la zone Val de Sambre se sont rendus sur les lieux avec deux autos-pompes, trois citernes, deux autos-échelles et deux ambulances ainsi que le SMUR de Godinne. À leur arrivée, l’embrasement était généralisé et plusieurs lances à eau ont été mises en action afin de circonscrire le foyer. L’occupant des lieux, fortement intoxiqué, a été pris en charge par les secouristes et acheminé vers la clinique André Vésale de Montigny-le-Tilleul. Son sauveteur a, lui été soigné par les ambulanciers mais n’a pas du être conduit en clinique. Les pompiers ont travaillé durant plus de deux heures afin de noyer complètement les foyers subsistants. On a craint un moment que la compagne de l’habitant ne se trouve dans les décombres, mais il semble, heureusement, qu’il n’en était rien.

Les causes du foyer semblent accidentelles. La maison a complètement été ravagée. La police de la zone Entre-Sambre et Meuse s’est chargée des constatations.