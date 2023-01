Grand feu de Bouge: parmi les sept bûchers, seuls deux sont encore accessibles au public

Il y a encore quatre ans, le grand feu de Wépion faisait aussi partie du cordon enflammé visible du point de vue du plus célèbre des grands feux. Mais il a été contraint à l’extinction en 2020 à la suite de nouvelles recommandations des pompiers de la zone NAGE. Celles-ci exigent une distance minimale de 100 mètres entre le foyer et le bois avoisinant. Or, le grand feu de Wépion brûlait dans une presque clairière, à proximité de la forêt. "Il existait depuis 43 ans et il n’y a jamais eu de problème" soutient encore aujourd’hui Daniel Dohr, l’organisateur.

Il était aussi question, pour la confrérie du grand feu de Bouge, de se déresponsabiliser de l’organisation du frère wépionnais. "Nous voulions que les organisateurs de Wépion demandent eux-mêmes l’autorisation communale, et plus nous. Nous ne voulions plus être responsables en cas de problème" détaille Amaury Christophe, membre de la confrérie du grand feu. La contrainte pour un feu périphérique est d’être visible de Bouge. "Nous n’avons pas trouvé d’autres sites qui répondaient à cette contrainte à Wépion. Le seul qui pouvait, le propriétaire a refusé de nous accueillir" continue Daniel Dohr.

Erpent, le bon exemple

La confrérie de Bouge est favorable à la reprise des feux périphériques par des unités scoutes ou des comités de quartier, par exemple.

À Erpent Bois Williame, le comité du quartier se félicite d’avoir repris non sans succès la gestion du grand feu erpentois. "Jusqu’en 2014, c’étaient les scouts qui le géraient. Mais les guides se sont fait avoir cette année-là par des personnes qui ont profité du grand feu pour se débarrasser de laurier-cerise, qui brûle très mal. Cela a fumé durant des jours et des jours, au point de noircir des maisons avoisinantes. Maintenant, ce sont les riverains qui gèrent le grand feu avec l’aide des scouts" explique l’organisateur, Hervé Poncin.

Les bénéfices sont toujours à destination de l’unité scoute concernée, Jambes Montagne. Le lieu du grand feu bois Williame est adapté aux nouvelles exigences de sécurité de la zone Nage. Le foyer est à plus de 100 mètres des habitations, le public est tenu à distance, les pompiers en alerte et un stock de couverture antifeu est disponible. "Ces mesures de sécurité sont indispensables, car certaines personnes se rapprochent du brasier, sans conscience des risques encourus" continue Hervé Poncin.