Une bibliothèque transformée en discothèque au Phare d’Andenne

Aujourd’hui, Sing For The Moment a repris ses activités en présentiel. Entre la création de spectacles et l’organisation de week-ends chantants, de happenings dans des lieux publics et de formations en direction de chœur, cette association spécialisée dans le chant choral fourmille de projets. L’un d’eux se nomme Sing For The Evening et se décline sous forme de soirées durant lesquelles un groupe de choristes enregistre une chanson et tourne un clip.

"J’avais entendu parler du concept américain 'Choir ! Choir ! Choir !', qui consiste à monter un show improvisé avec une chorale, explique la Jemeppoise Émeline Burnotte, cheffe de chœur et fondatrice de Sing For The Moment. Je me suis inspirée de cette idée, tout en lui apportant une dimension visuelle, afin de proposer aux personnes intéressées une expérience inédite."

Soixante participants

Le 13 décembre dernier, soixante choristes ont ainsi infiltré le Phare d’Andenne pour une soirée à la fois créative et festive. "Les propriétaires des lieux étaient évidemment au courant, précise Émeline Burnotte. On avait le champ libre ! On voulait justement investir un lieu atypique, où on n’a pas l’habitude d’entendre du chant choral. Notre première soirée s’était déroulée dans une petite salle, mais on souhaitait pousser le curseur de l’originalité un peu plus loin. Cette ancienne piscine réaffectée en bibliothèque a été une vraie source d’inspiration. Sur une reprise de ‘’Alors on danse’’ de Stromae, on a imaginé un clip dans lequel soixante personnes déprimées par leur quotidien transforment une bibliothèque en véritable discothèque."

Chaque rassemblement Sing For The Evening se déroule sur inscription et est ouvert à tous, y compris aux personnes qui souhaiteraient vivre leur première expérience de chant choral. "Il faut juste être capable d’apprendre un chant tout seul, en amont, indique Émeline Burnotte. Avant l’enregistrement, les participants reçoivent une partition et des fichiers audio pour travailler chez eux. Une fois sur place, tout le monde connaît le chant par cœur. Vient alors le moment de s’échauffer et de s’entraîner. C’est toujours un challenge d’unifier autant de voix qui ne se connaissent pas, en une heure. Puis, on passe à l’enregistrement pendant une demi-heure, avant de tourner le clip pendant deux heures."

Le clip vidéo de Alors on danse par Sing For The Evening est désormais visible sur YouTube et approche déjà le millier de vues, trois semaines après sa mise en ligne.

Ce court-métrage a été réalisé par le vidéaste Vincent Van Laethem, qui s’est également chargé d’enregistrer et mixer les voix des soixante choristes participants.