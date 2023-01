Rochefort: 4 millions € pour le football et le tennis

L’accès à ce mécanisme de soutien nécessite le respect de trois critères cumulatifs: l’amélioration énergétique des infrastructures sportives, éviter la reconstruction en zone inondable et étudier l’opportunité de mettre en œuvre des projets supra communaux, de regroupement d’installations sportives sur un même site, dans un objectif de mutualisation.

Après l’analyse de l’administration et l’accord du ministre des Infrastructures sportives, Adrien Dolimont, 25 dossiers ont été retenus. L’aide totale avoisine les 27 millions €.

Le foot, dossier prioritaire

Dans notre région, Rochefort va bénéficier de deux subventions. Une de 2,2 millions € pour la réalisation d’un nouveau site de padel et de tennis (3 terrains couverts, une cafétéria et 5 terrains extérieurs) et une de 2 millions € pour la construction d’une nouvelle infrastructure footballistique (on parle de la construction d’une véritable académie, avec, dans un premier temps, un terrain synthétique, un terrain en gazon, une cafétéria, une terrasse, des locaux médicaux, etc.).

Au niveau de cette dernière, le projet était dans les cartons bien avant les inondations. Elles ont quelque part "boosté" le dossier. "On a profité du tremplin, de la facilité des procédures, confie Christophe Davin, échevin des Sports à Rochefort. Le positif de l’histoire, c’est qu’on a pu accélérer la cadence".

La Commune interviendra à hauteur de la moitié du solde restant (la moitié de 30% donc). Le club de football prendra à sa charge les 15 autres pourcents. Le mécanisme sera le même pour le club de tennis.

Le permis pour la construction des infrastructures footballistiques, dans le bas du parc industriel de Rochefort, est "passé" lundi au niveau communal. "Le dossier est parti vers l’administration wallonne, précise l’échevin des Sports. Dès qu’on aura le retour de l’Urbanisme, on lancera la construction. On souhaite que ça avance le plus vite possible. Le dossier du football est une priorité."

Quant au tennis club, qui était installé en bordure de rivière à Jemelle, il ne pouvait pas être reconstruit au même endroit. Il prendra place à deux pas des infrastructures de football, au bas également du parc industriel de Rochefort. La construction devrait démarrer dans la foulée du football, dans les deux ans à venir.

En tout, les clubs sportifs aidés par le Gouvernement wallon (qui comptent ensemble près de 1000 affiliés) occuperont, avec leurs constructions, entre 7,5 et 8 hectares de terrain.

La décision concernant l’octroi des subventions tombée récemment "fait du bien aux décideurs sportifs", souffle l’échevin Christophe Davin. Ils peuvent désormais se projeter sereinement dans l’avenir.