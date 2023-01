Namur : découvrir la ville tout en faisant son jogging

Maintenir ses bonnes résolutions tout au long de l’année tout en (re)découvrant les richesses de la ville de manière saine et originale, c’est ce que proposent les parcours de "running touristique" de l’Office du tourisme de Namur. Le projet initié en 2019 avec la collaboration des services des sports et de la culture de la Ville est renouvelé en ce début 2023. Le principe est simple, il suffit de télécharger sur son smartphone l’application "JOOKS". Ensuite, il faut activer le système de géolocalisation par GPS, choisir le parcours souhaité, mettre ses écouteurs en lançant le parcours choisi et se laisser guider au gré des commentaires audio. Quatre parcours établis par l’Office du Tourisme sont prévus: "L’échappée au cœur de Namur" (3,6 km), "Namur, entre eau et forteresse" (8,5 km), "Namur dévoile son folklore" (4,5 km) et "L’art urbain s’invite à Namur" (5,5 km).