La Ville de Namur ira en justice contre les propriétaires de logements inoccupés

L’inoccupation des logements est une forme d’injustice qui touche toutes les grandes villes. Namur ne fait pas exception. Alors que l’accès à un toit n’a jamais été aussi onéreux et que la précarité augmente, certains propriétaires laissent sciemment leurs biens en déshérence. "À Namur, on peut encore ajouter l’augmentation du nombre d’aînés. D’ici 2050, la population âgée de 65 ans et plus aura doublé, confie Philippe Noël (Écolo), échevin en charge du Logement. Le concept de noyau familial a lui aussi évolué, avec plus d’isolés, plus de familles monoparentales. Pour loger le même nombre de personnes, il faut aujourd’hui beaucoup plus de logements."