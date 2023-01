Gilles Mezzomo expose à la Galerie Aarnor, à Spy

Chef comptable à la clinique Saint-Luc de Bouge, ce féru de dessins collectionne, depuis plus de trois décennies désormais, des œuvres originales.

C’est donc tout naturellement qu’il a voulu partager sa passion avec le plus grand nombre, tout en permettant également aux illustrateurs d’avoir une tribune digne de ce nom. "Ouvrir une galerie axée sur le travail des illustrateurs était un rêve pour pouvoir transmettre cette passion du dessin, explique-t-il. En plus d’un lieu d’exposition, il s’agit d’un point de rencontre pour les auteurs, les amateurs et les collectionneurs, tout en étant ouvert au grand public."

Ayant tissé, au fil des ans, de belles amitiés avec de nombreux auteurs, Denis Javaux n’hésite pas à en inviter l’un ou l’autre lorsque l’occasion se présente.

Ce sera précisément le cas, le week-end prochain, avec la venue à Spy du dessinateur français de bandes dessinées Gilles Mezzomo.

De la SNCF à la planche à dessin

Ayant longtemps travaillé pour la SNCF, ce Meurthois s’est mis à dessiner, dès 1991, pour le compte de la maison d’édition Dupuis qui, à l’époque, lui a proposé de reprendre le "Roi vert", l’adaptation en BD du roman éponyme de Paul-Loup Sulitzer.

Ayant quitté la société des chemins de fer, pour se consacrer totalement à la bande dessinée, Gilles Mezzomo dessinera quatre albums du "Roi vert" avant de se lancer dans la réalisation de différentes séries comme, par exemple, "Luka", "Ethan Ringler", "Mexicana", "Le vétéran" ou encore "Les maîtres des îles".

Tout récemment, celui-ci vient de terminer "Hacendado", un album de 80 pages dont la sortie est prévue en juin de cette année.

En attendant cette parution, qui pourrait faire grand bruit, Gilles Mezzomo viendra présenter à la galerie Aarnor une série de dessins inédits. Par la même occasion, il participera, ce samedi 21 janvier de 14h à 17h, à une séance de dédicaces.

Exposition du 20/01 au 12/02. Les vendredi de 15h à 18h30, samedi de 11h à 18h, dimanche de 11h à 13h ou sur rendez-vous. 1, rue de la Sauvenière. Infos: 0473 54 70 64 – www.galerie-aarnor.be