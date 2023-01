Vallée de la Molignée: la villa des Lapins ferme déjà ses portes

Une fois le chantier terminé, le commerce a été lancé le 1er juin de l’année passée. Mais il n’aura pas passé le cap de 2023. Maxime et Antoine misaient sur une formule assez simple: outre des boissons, de la petite restauration en puisant dans le patrimoine gastronomique local, des petits-gris de Warnant au crochon d’Onhaye, spécialité locale à base de fromage de la ferme de Chertin. En plus des traditionnels spaghettis etc.

Les avantages de l’endroit ? La vallée est très touristique. En saison du moins. La grande terrasse de l’établissement est par ailleurs un atout. Un autre avantage étant la proximité directe de l’un des deux sites de départ des draisines de la Moilignée.

Le bâtiment sera vendu

C’était plutôt bien parti en été, raconte Maxime, mais à la fin de l’année passée, c’était devenu intenable. Dans les moments creux, vendre deux repas par jour tout en devant chauffer et éclairer, ce n’est pas possible. Surtout vu les coûts énergétiques. La vallée de la Molignée hors saison et en semaine, c’est plutôt calme. Voire vide.

Quelques aléas se sont ajoutés: à peine de bistrot de terroir ouvert, on refaisait le bitume de la route de la Molignée, sur des kilomètres. Ça a duré pendant des semaines. Plus récemment, au début du mois d’octobre de l’année passée, le tronçon du RAVeL proche de la villa des Lapins a été fermé à la suite d’une chute de pierres, à l’entrée d’un tunnel de l’ancienne ligne de chemin de fer 150. Plus de draisines sur cette portion, parking de l’attraction forcément vide… et on se trouve juste en face du bistrot aujourd’hui fermé. Ça n’a évidemment pas aidé, souligne Maxime: "On annonce que les travaux sur le RAVeL ne commenceront pas avant le mois d’avril".

Bref, C’est fini.

Les associés l’ont expliqué sur les réseaux sociaux: "Cette petite publication pour vous annoncer malheureusement la fermeture définitive de la villa des Lapins. La conjoncture actuelle, l’augmentation des matières premières, de l’électricité ne nous permettent pas de pouvoir continuer".

Quid du bâtiment ? Maxime nous dit qu’il sera mis en vente.