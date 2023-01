Rochefort : de bons voeux communaux après trois ans de privation

Une cinquantaine d’entre eux a été remerciée à l’occasion de leur départ à la retraite ou félicité pour leur évolution de carrière.

"Cette cérémonie se veut l’expression de la considération, de l’estime et des remerciements de la ville, a lancé Julien Defaux, bourgmestre f.f., qui s’est dit attaché à cette rencontre chaleureuse et conviviale. " Votre rôle est déterminant, dira-t-il à l’adresse du personnel, premier contact des citoyens avec la Commune.

Autonomie communale et crise économique

Julien Defaux s’est ensuite attaché à une critique importante, celle de la disparition toujours plus grande de l’autonomie communale. Et de viser la charge législative excessive qui restreint inutilement la liberté dont nous avons besoin pour choisir les meilleures solutions. La simplification administrative a tout d’un mirage. Autre difficulté rencontrée par les Communes ces derniers temps: la crise économique. Entre la hausse et des prix de l’énergie et celle de la masse salariale, la crise a rendu le budget 2023 difficile à boucler. Néanmoins, le bourgmestre a annoncé une hausse d’un euro des chèques-repas pour les membres du personnel communal, et la revalorisation des plus bas salaires. En guise de conclusion, teintée de remerciements, l’élu dira: "rien dans les réalisations n’aurait été possible sans vos compétences et votre dévouement que je tiens à mettre solennellement en avant et à souligner, ce soir."