Namur, toujours empreinte de l’œuvre de Félicien Rops 125 ans plus tard

Peintre, graveur, dessinateur aquafortiste, l’homme était un artiste complet… et parfois provocateur. Ne supportant pas d’être toléré dans une société intolérante, où le sexe était synonyme de scandale, il n’hésitait pas à s’adonner au libertinage et représenter la femme dans des positions quelque peu osées pour l’époque (NDLR: voir Pornocratès). Bien que souvent controversé, le répertoire de Rops, disparu il y a bientôt 125 ans, demeure incontestablement un des moments incontournables de l’histoire de l’art du XIXe siècle.

Naissance d’un prodige

Félicien Victor Joseph Rops, né le 7 juillet 1833 à Namur, est l’enfant unique du couple Nicolas Rops et Sophie Maubille, tous deux rentiers. D’abord domiciliée à la place du Marché au beurre, la famille déménage ensuite dans une luxueuse demeure de la rue Neuve (NDLR ; actuelle rue Pépin), où se déroule la majorité de son enfance. Vivant au sein d’une famille aisée, le jeune Félicien est même dispensé de l’école primaire puisqu’il dispose, à domicile, de professeurs particuliers pour faire son apprentissage. Et quand il ne s’efforce pas d’écouter les discours barbants de ses enseignants, le jeune garçon prend déjà un malin plaisir à griffonner des silhouettes dans ses cahiers et à s’initier à l’art de la caricature.

Cette tranche de vie confortable se voit toutefois marquée par le décès de son père lorsqu’il n’a que quinze ans. Pour remédier à l’absence de cette figure paternelle, Félicien est alors confié à son oncle, Alphonse Rops. Homme de chiffres et échevin de Namur, ce nouveau tuteur se montre peu sensible au talent du jeune homme et le dissuade d’être un artiste en raison de son nom de famille.

En parallèle à ses études à l’Athénée de Namur, le caricaturiste suit néanmoins, contre l’avis de son oncle, les cours dispensés par l’Anversois Ferdinand Marinus à l’Académie des Beaux-Arts. L’occasion pour l’élève d’affiner sa maîtrise de la perspective et le maniement tant du pinceau que des couleurs.

Débuts d’illustrateur

Par besoin d’acquérir sa liberté, il décide de quitter Namur en s’inscrivant en droit à l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Ce passage dans la capitale belge lui permettra enfin d’exposer son savoir-faire auprès d’un public plus large. Dès juillet 1953, il devient l’illustrateur attitré du journal estudiantin Le Crocodile qui paraît chaque semaine. Trois ans plus tard, il fonde même avec quelques amis la revue satirique Uylenspiegel, dont il assure les dessins de manière récurrente. Destinée exclusivement à divertir, cette publication explore avec fantaisie et humour les fastes bruxellois et provinciaux qui rythmaient l’actualité locale. À la suite de son mariage, à 24 ans, avec Charlotte Polet de Faveaux, fille du vice-président du tribunal de Namur, Félicien finit par cesser sa collaboration avec le journal.