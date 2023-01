Les projets communaux, le travail d’une équipe

Malgré tous ces bouleversements, de nombreux projets ont pu être réalisés depuis 2020: la fin de la construction de la résidence Saint-Hubert avec le déménagement des résidents la veille du début du confinement, la réalisation d’une nouvelle voirie et l’équipement de l’extension du zoning de Baillamont, la création de trottoirs et la réfection de la rue de la Retraite et de la rue des Châteaux, la mise en route du chantier de l’école de Graide-Station, la mise en place d’une nouvelle Commission Locale de Développement Rural (CLDR), la création d’une donnerie alimentaire sans oublier les travaux de mise en place d’un réseau hertzien afin de garantir la connexion de Bellefontaine au haut débit internet.

"N’oubliez pas que si ces projets ont pu aboutir, a insisté le bourgmestre ff, c’est en fonction des choix du conseil communal certes, mais surtout grâce à notre travail commun. Les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l’entreprise – et nous pouvons considérer la commune comme une PME – ne sont pas le résultat d’une personne. C’est le travail de toute une équipe"

À quoi faut-il s’attendre en 2023 ? Les projets ne manqueront pas dans l’entité bièvroise: remplacement du parc communal, création de plusieurs terrains à bâtir sur l’ancien terrain de football de Naomé, travaux de maçonnerie et de voirie, concrétisation du projet "Cœur de Village" avec l’aménagement de plaines de jeux dans les villages, réfection et aménagements du carrefour dans les rues de la Volette et Violette à Graide. Michaël Modave évoque aussi la réfection et la mise en place d’une pompe de relevage dans la rue de la Gare, la création d’un chemin piéton entre le centre de Bièvre et la gare de Graide-Station, la finalisation du remplacement de l’éclairage public par du led, des travaux de plantations et regarnissages sur les parcelles forestières communales. Il y aura aussi des travaux d’amélioration énergétique dans les bâtiments communaux, des travaux de toiture et de bardage à l’église de Petit-Fays, des travaux au niveau des captages d’eau et du réseau de distribution et d’égouttage.