Dans le temple des marionnettes mondiales au centre culturel de Dinant

Le Centre culturel de Dinant propose jusqu’au 26 février une exposition itinérante qui vaut le déplacement, un tour du monde des marionnettes qualifié de fascinant et c’est réel. Pourquoi cette exposition ? En hommage à deux Namurois: Hubert Roman et Pol Danheux, des passionnés de marionnettes et qui, dans les années 60, ont monté le théâtre des Zygomars, un théâtre jeune public repris, aujourd’hui par d’autres artistes. Ce théâtre, au temps des marionnettes, a sillonné l' Europe, le Canada et les États-Unis. Si Roman en est revenu avec pas mal de marionnettes, il en a aussi reçu d’Asie. Elles sont à Dinant pour six semaines. On y admire, dans les deux salles d’exposition des marionnettes de toutes tailles, réparties sous une merveilleuse mise en scène. Plusieurs techniques sont visibles: à gaine, à manche, à tringles, à marotte, à fils, à gant, à chaussettes, à doigt etc.Chaque stand, si on peut les appeler ainsi, procure pas mal de renseignements sur ces petites artistes. Elles viennent de Chine, du Brésil ou de Tchéquie en passant par le Vietnam, l’Indonésie, la Thaïlande, le Grande-Bretagne, l’Inde...Des marionnettes d’eau, et aussi des figurines d’ombre du théâtre des Gros Nez, de Marcel Orban, un autre Belge passionné de marionnettes. Sans oublier les marionnettes qui ont joué dans les spectacles du théâtre des Zygomars, du théâtre royal de Toone, des marionnettes St-Gilloisess ou du théâtre lyonnais de Guignol, etc.En réalisant cette exposition, on a ainsi fait revivre des marionnettes qui étaient conservées par la province de Namur où travaillait Hubert Roman. Ces marionnettes sont de véritables réalisations artistiques.