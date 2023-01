Andenne: 9000 emplois grâce aux commerces et entreprises

Marie Jamart, responsable du service relations publiques, a procédé à l’accueil de l’assemblée, rappelant qu’à Andenne, les "forces vives", c’est environ 500 entreprises et près de 300 commerces.

Ces dernières, mises à l’honneur lors de cette séance des vœux, sont encadrées par l’ASBL Prom’Andenne. Elle a pour mission de faciliter leur implantation sur le territoire andennais. L’association, qui a été créée il y a trente ans, est dirigée depuis le départ par Michel Boulvin. Il travaille avec ses deux fidèles collaboratrices, Geneviève Danthinne et Mélanie Notte dont le président souligne l’efficacité.

Depuis cinq ans, promAndenne a créé une autre structure, Shop in Andenne. Cette antenne soutient les commerçants et crée des synergies. La jeune Tiffany Evrard y a pris la relève de Caroline Finfe, partie pour d’autres cieux, après plusieurs années de bons et loyaux services au sein de Shop in Andenne.

Dressant le bilan à la faveur de ce début d’année, Michel Boulvin a félicité les commerçants et les entrepreneurs pour leur capacité à s’adapter malgré un contexte difficile: crise sanitaire, inflation, crise énergétique. En effet, au cours des deux dernières années, des commerces et des entreprises ont mûri et se sont installés à Andenne en nombre.

L’emploi se porte bien

De ce fait, en 30 ans, Andenne est passé de 5000 à 9000 emplois, les forces vives en étant les principales pourvoyeuses. Le bourgmestre, Claude Eerdekens, s’est réjoui des derniers chiffres plus qu’encourageants. Il faut dire que les 47 hectares des parcs d’activité économique de la Houssaie, à seilles, et de Mécalys, à Petit-Waret, affichent complet. 50 hectares supplémentaires seront bientôt à la disposition des investisseurs en collaboration avec les communes de Héron et de Fernelmont.

Avec quelques partenaires, dont Engie, indique par ailleurs Claude Eerdekens, la Ville planche sur la possibilité de produire de l’électricité locale par la création de champs photovoltaïques. De l’énergie moins chère pour les Andennais et les entreprises. Le mayeur conclut: "L’avenir passe par la modernité, notamment avec la construction de maisons passives. La transition doit s’opérer mais il faut que tout le monde y gagne !"