Onhaye: le Trimarrant fêtera ses 20 ans au Télévie

Avant l’arrivée de Pascal Moreau, en 1999, les deux Bruno, le Dinantais Bruno Sandfurth et le Malonnois Bruno Dardenne animaient, depuis 1994, les quelques messes annuelles organisées dans la chapelle de la 1 ERSO. Rapidement entre eux, à la fois collègues et musiciens, ils devinrent des amis. Quelques années d’amitié se passent en chansons jusqu’au moment où, en 2003, le trio anime un intermède musical d’une vingtaine de minutes, dans le cadre du Télévie, créé par Marie-Luce Scohy, trop tôt disparue. L’essai est formidable, le Trimarrant est né, dans la salle du Mazamet. Les trois hommes ont acquis une notoriété. On les a même vus et entendus chanter la Brabançonne, à la TV, lors d’une cérémonie patriotique, à Liège. "Vingt ans plus tard, les rides sont bien présentes, tout comme les cheveux sont devenus gris et blancs", dit le chef . Mais la voix reste très bonne et les succès s’accumulent. "La musique nous a permis, en toutes circonstances, de garder le cap et pour ça, il n’y a pas de prix", dit encore Pascal Moreau.

Une cuvée « des trois mecs »

Le Trimarrant s’est produit, en vingt ans, à la brocante annuelle de Celles, dans des cabarets-spectacles du CCDinant à Noël, à Huy, Mont-Godinne, Waremme, à la collégiale de Dinant, dans les Vosges, en Bretagne, à la fête de l’hélicoptère médicalisé, à Tohogne, à la remise des commandements militaires, à Namur, Liège et La Hulpe, aux 70 ans de la Musique Royale de la Force aérienne, aux marches gourmandes d’Onhaye, dans des services clubs de Dinant, Hastière, Charleroi, à la Marche européenne du souvenir et de l’amitié, aux Rondes de la Cervoise, aux chapitres de la Confrérie du Crochon etc. Ce ne sont ici que quelques endroits de fêtes car il y a aussi eu des mariages, des baptêmes, des enterrements.

Le Trimarrant fêtera ses 20 ans, dans le cadre du Télévie 2023, à Onhaye. Toujours organisé par leurs soins, cette fois au Mazamet, à Anthée, les 10 et 11 février prochains, à partir de 19h. et le 12 février, à partir de 15h. Les concerts se dérouleront en deux parties de 50 minutes et un entracte de 3/4 h.

Une assiette italienne y sera proposée et on pourra déguster un vin des Côtes-Du-Rhône. De Rasteau, plus précisément, élaboré pour la circonstance par un ami vigneron et aussi appelé Cuvée finale ou histoire de trois mecs. On pourra même en commander, ces jours-là.