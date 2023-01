Beauraing: le libraire se diversifie... jusqu’au Standard

Outre ses activités quotidiennes, il s’est lancé dans un service de location de bornes "selfie". Une de ses machines a été installée dans le club d’affaire du Standard. "J’ai remarqué qu’il n’y avait pas du tout de photobox, j’ai proposé mes services" confie l’indépendant. Le club, sollicité, a contacté le Beaurinois pour installer une machine dans la tribune "business" du club de football. Elle servira à tous les supporters du Standard se rendant dans le business club, à y immortaliser leur passage. Maxime est déjà assuré de laisser sa "machine à souvenirs" durant une saison et demie à Sclessin. Cet accord pourra être reconduit.

Les photobox sont également proposées à tout qui le souhaite, pour des mariages, des anniversaires, des fêtes de famille. Le produit a été baptisé "Friends Box".

Les idées, indispensables

Désormais, quand on est libraire, il faut se diversifier. Maxime propose évidemment des journaux et revues, mais on peut aussi déposer ou recevoir chez lui des colis. Ratissant large, il travaille avec tous les opérateurs actifs dans le milieu des livraisons de colis. "Ça prend du temps et de l’espace, mais ça attire du monde" explique le Beaurinois.

Pour travailler tous azimuts, il s’est lancé dans de gros travaux pour rénover son commerce. On y trouve un peu de tout. Y compris des alcools assez rares, présentés dans un cube de verre. Pour conseiller ses clients, Maxime Stelleman n’a pas hésité à se former: il dispose d’un diplôme reconnu dans le monde des spiritueux.

Au passage, on peut également acheter un cigare qui sera un plus pour les amateurs.

Commerçant moderne, il est également très présent sur les réseaux sociaux. Où il n’hésite pas à proposer des concours.