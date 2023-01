Anhée et Yvoir: 320 maisons neuves sur quelques kilomètres carrés

La procédure est réengagée, et on parle de la seule zone de cette envergure sans doute bientôt à lotir, pour l’entité d’Anhée.

Dans la côte d’Evrehailles et à Mont

Il manque de l’offre foncière dans le coin ? Sans doute, mais plus pour longtemps, si deux autres projets dans la commune voisine d’Yvoir aboutissent. Au total, en ajoutant celui d’Anhée, sur quelques kilomètres carrés, la nature pourrait à relativement court terme être amputée au profit d’environ 320 habitations neuves.

Sur une parcelle de 10 hectares proche de la côte d’Evrehailles, rappelle le bourgmestre Patrick Evrard, une société va introduire un permis de bâtir entre 160 et 180 maisons. Ici, on parle de promotion immobilière, souligne le mayeur: "Il s’agit de construire et de vendre, essentiellement des maisons individuelles, mais aussi quelques blocs de 4 ou 5 appartements au maximum".

C’est énorme. D’autant que dans la même entité d’Yvoir, à Mont-Godinne, dixit le même bourgmestre Evrard, "on a un autre projet, d’une centaine de maisons, la société qui va introduire le projet va aussi construire et vendre". On a beau être dans la verte campagne en direction de Maillen, on est en zone d’habitat.

De moins en moins bétonner, selon les intentions politiques affichées par la Région wallonne, ce n’est visiblement pas pour tout de suite. Pendant ce temps, à Anhée et Yvoir également, du bâti ancien mériterait restauration, voire démolition avant reconstruction. Cela épargnerait de l’espace. Mais rien (ou bien trop peu) n’est organisé dans ce sens. Il est bien plus simple de partir de feuilles blanches et de terrains vierges, quand ils se trouvent dans les bonnes couleurs au plan de secteur. Comme le dit le bourgmestre d’Anhée, Luc Piette, "on ne peut pas l’interdire". Et puis, dans les communes, l’installation de (beaucoup de) jeunes ménages, on aime bien. Surtout ceux qui ont les moyens de financer une maison neuve.