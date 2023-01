Vents contraires sur le projet éolien d’Aspiravi à Assesse

À l’origine de cette mobilisation, on retrouve Gilles Graindorge (Ndlr: conseiller dans l’opposition) et Nicolas Pierson. Le premier a vu une petite affiche jaune apposée au croisement des rues des fermes et de Wavremont. C’était peu avant Noël. Du côté du collectif, on s’étonne du manque effectif de communication. "C’est le black-out total, commente Nicolas Pierson. Pas la moindre réunion d’information si ce n’est le strict minimum en termes de publicité pour l’enquête publique."

Le projet n’est pas anodin. À commencer par la taille des éoliennes: 175 m (dont des pales de 58,5 m de longueur). "Ce sont les plus grandes de Belgique et elles s’implanteront sur nos tiges et chavées où elles culmineront à 466 m (pour celle située au hameau d’Assesse). Elles seront visibles à plus de 15 km depuis Yvoir, Gesves et Hamois". De l’avis du collectif, le Condroz a assez donné: "dans un rayon de 10 km par rapport à Assesse, 60 éoliennes (existantes, en construction ou en projet) sont comptabilisées".

Comme l’explique Gilles Graindorge, "on subit un effet de saturation alors qu’on sait que l’éolien n’est pas la panacée". Pour le groupe, les arguments tant énergétiques qu’économiques ne tiennent pas le cap. "Il n’y aura pas de main-d’œuvre locale. Elles ne répondent pas à l’objectif zéro carbone. De plus, ce sont des implantations opportunistes qui ne profitent qu’aux promoteurs. Les inconvénients seront pour le citoyen, en ce compris les problèmes de santé".

La location est, de l’avis du groupe, dommageable. "Ce projet s’implante dans le PIP (Périmètre d’intérêt Paysager) de Maillen et Crupet, reconnu par la Convention de Florence. Crupet qui figure parmi les plus beaux villages de Wallonie". Des bâtiments à caractère architectural exceptionnel, à l’instar du paysage, seront visuellement impactés. Sans oublier la présence, à Jassogne de l’école Arbre-en-Ciel (pédagogie Steiner-Waldorf) qui avait trouvé le lieu idéal pour se développer.

Le groupe veut se faire entendre sur base d’une argumentation réfléchie. Il reste 15 jours pour sensibiliser les personnes. Ce dimanche, l’équipe de bénévoles poursuit sa distribution de tracts (2 500 ont déjà été distribués) et colle ses affiches. Déterminée, elle ne veut pas que le manque d’information laisse le champ libre pour une extension vers le sud de Maillen, Crupet et le hameau d’Ivoy.

Le projet de 4 éoliennes présenté par Aspiravi a déjà fait l’objet d’une demande. Les étapes-clés du projet étaient clairement établies avec, en février 2019, une réunion d’information préalable, et fin février, l’échéance pour l’envoi des remarques afin de permettre de compléter l’étude d’incidences. Il a été coupé dans son élan car, selon le bourgmestre Jean-Luc Mosseray (ACOR + ), "il existait à l’époque le projet mené par la société STORM et nous voulions quelque chose de cohérent."

