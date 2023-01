À gauche, la réception du casino. À droite, celle de l’hôtel Mercure qui compte désormais une centaine de chambres (contre la moitié à l’époque de l’hôtel Beauregard). En face, l’entrée de la nouvelle brasserie baptisée La carte du Roi. "C’est de la bistronomie avec des spécialités de viandes cuites à la pierre de lave, explique Karim Tekaya en nous ouvrant les portes de cet endroit cosy où tout a été fait pour créer une ambiance chaleureuse. La cuisine est semi-ouverte. On a un grand feu ouvert au milieu du restaurant et une vue imprenable sur la Meuse. Il peut y avoir 100 couverts à l’intérieur et 40 en extérieur. Sur la terrasse, on peut également prendre son petit-déjeuner lorsqu’on dort à l’hôtel."

L’ascenseur nous emmène dans l’une des dix suites que compte l’établissement hôtelier qui arbore fièrement ses quatre étoiles. Si les couloirs sont entourés de murs sombres, les chambres sont lumineuses, confortables et contemporaines. La suite en question jouit même d’une baignoire à jets, à deux pas du grand lit double, en plus d’une douche dernier cri. "Ici, on a aussi une vue sur la Meuse, sourit le directeur. Au niveau des prix, ça commence à partir de 150 € la nuit. Pour une chambre classique, c’est à partir de 100 €."

L’hôtel 4 étoiles propose une dizaine de suites comme celle-ci. Le nombre de chambres est doublé par rapport à avant. ©ÉdA – Florent Marot

On continue notre visite dans les espaces fitness et wellness où tous les clients de l’hôtel peuvent profiter des tapis de course et autres équipements sportifs, du hammam, du sauna, du bain à bulles et de divers services comme des massages (moyennant un supplément). À proximité, on retrouve ces infrastructures dédiées au bien-être dans un cadre plus intime. "Contrairement à l’autre qui est “grand public” et qui peut accueillir 10-12 personnes, celui-ci peut être privatisé, précise Karim Tekaya. On peut y ajouter des options comme une bouteille de bulles par exemple. Pour une heure, il faut compter 80 € et il ne faut pas spécialement être client de l’hôtel."

Sauna, hammam et jacuzzi peuvent être privatisés à l’heure et agrémentés d’options. ©ÉdA – Florent Marot

« Expérience inoubliable »

Si ce nouveau "resort" a mis le paquet sur l’accueil, la relaxation et la volupté, le divertissement est évidemment au cœur de ce qui est devenu le plus vaste casino du royaume (et le seul à être un resort). Désuètes elles aussi, les salles de jeux ont été agrandies, rénovées et modernisées pour accueillir les 250 machines à sous, la dizaine de tables de jeux traditionnels (black-jack, roulette, etc) et les tables de poker. "On peut accueillir jusqu’à 60 tables de poker. Le casino de Namur est la deuxième plus grande poker room d’Europe après Rozvadov en République tchèque", poursuit le directeur. Le lieu accueille d’ailleurs le Winter Festival du 20 au 29 janvier 2023, un des plus grands tournois de poker.

Le casino peut compter jusqu’à 60 tables de poker, un bel atout puisqu’il accueille des tournois internationaux. ©ÉdA – Florent Marot

Karim Tekaya, directeur général du Casino Resort Namur. ©ÉdA – Florent Marot

Jouxtant l’immense salle dédiée aux jeux, se trouve d’un côté un bar (qui avait déjà été rénové) et de l’autre, une salle des fêtes pouvant accueillir jusqu’à 450 personnes (là où se trouvait jadis le "casino club"). Elle vient s’ajouter aux six salles (voir ci-contre) qui seront proposées à la location pour des réunions, séminaires et tous types d’événements tant privés que professionnels. En proposant en un même lieu du loisir, du jeu, de la détente, du bien-être, des plaisirs gustatifs et de l’émerveillement, ce nouvel incontournable de Namur invite la clientèle qui en franchit les portes à une "expérience complète et inoubliable".

Pour faire fonctionner ce "paquebot casino" comme se plaît à l’appeler Karim Tekaya, il a fallu augmenter les membres d’équipage. "On est passé de 120 à 160 équivalents temps plein." Coût total de cet investissement dont l’objectif est d’accueillir plus de (beau) monde (250 000 visiteurs par an espérés) dans la capitale wallonne: 23 millions€.