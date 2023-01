Le salon des vignerons namurois de retour

Une nouvelle édition du salon des vignerons namurois éveillera les sens de ses visiteurs les samedi 11 et dimanche 12 février 2023. C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale au sein du Hangar aux affûts, sur le site de la citadelle, que seront attendus les hôtes. Il s’agira du premier événement organisé en ce lieu depuis sa transformation et sa restauration. Les convives auront l’occasion d’y rencontrer douze vignerons tous d’origine namuroise (Château Bon Baron, Château Fosse-Sèche, Cuvée des Boscailles, etc.) dont trois nouveaux (Clos de Mostombe, Domaine Bellefontaine et Domaine KL).