Bièvre: des repas à domicile pour les moins favorisés

Le service Repas à domicile est le plus ancien du CPAS. Il a été créé fin des années 70. Le nouveau véhicule est une camionnette de la marque Opel. Elle est mise à disposition du CPAS via le sponsoring géré par la société Idéa.

"Merci à tous ces généreux donateurs", insiste Thierry Léonet. Pour Bièvre: la boucherie de la Place, Jérémy Modave, les bureaux Dony, les toitures Ludovic Mergny, les Titres Services, le Carrefour Market et le chauffagiste Youri Collin. Pour le zoning de Baillamont: le garage Charlier, les ateliers Istace et Agrimat. Pour Naomé: la boucherie de la Ferme, Jean-Yves Martin électricité et José Castillo chauffage-sanitaire. Pour Graide: Peter Otte et l’entreprise Devresse. Pour Oizy: Detex électricité. Pour Gros-Fays: Sprl Nemry-Guérin. Pour Gedinne: la boulangerie Paulet, la librairie Rimes et Bulles, le funérarium Van Royen, Ardenne Electro Leduc et l’Epicerie Gourmande. Pour Vresse: le magasin Spar de Alle.

À Bièvre comme ailleurs, le CPAS est encore trop souvent considéré comme un tiroir-caisse réservé aux assistés. Et pourtant, le personnel social, administratif et ouvrier est au four et au moulin dans tous les domaines. "ien qu’un large public leur soit reconnaissant, on constate malheureusement de plus en plus, un manque de respect d’un certain public parfois menaçant et je le dit haut et fort: ceci est inadmissible" déplore Thierry Léonet.

Les services du CPAS de Bièbre rencontrent tous les domaines essentiels de la vie courante. Il y a notamment le magasin À Petits Prix et le service de covoiturage, qui fonctionnent grâce à des bénévoles.

Pour l’alimentation, citons la distribution de repas à domicile et les vivres européens, mais aussi depuis peu, la donnerie alimentaire du Plan de Cohésion Sociale dont le succès grandissant aide plus de 60 familles.