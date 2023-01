2023 année de transition pour la zone de police Lesse et Lhomme

Premier à prendre la parole, le président de zone, Julien Defaux, a dépeint les missions difficiles de la police, évoqué le temps trop long entre sanction et réparation. L’élu rochefortois a également mis en évidences le rapport d’activité qui vient contrebalancer les remarques souvent émises sur le caractère trop peu visible de la police…

Julien Defaux a enfin tenu à témoigner de sa reconnaissance envers le travail accompli par les forces de l’ordre. " La qualité de vie et la sécurité de nos communes sont les résultats de votre action et de votre professionnalisme, glissera-t-il, en conclusion

Collaborations interzones voisines

À son tour, le chef de corps ff., Marc Mathieu, accueillant des collègues de la gendarmerie française avec laquelle la zone locale collabore dans le cadre, notamment, de formations pour les poursuites transfrontalières, a aussi évoqué les collaborations de la zone Lesse et Lhomme avec la zone Houille-Semois et la collaboration prochaine avec les zones Haute-Meuse et Condroz-Famenne pour organiser les gardes au nouveau centre CVPS (centre d’accueil multidisciplinaire pour les victimes d’actes de violence sexuelle) qui entrera en fonction au CHR de Namur, le 1er avril. Il permettra une prise en charge plus efficiente des victimes. On notera enfin que 2023 sera l’année de la transition, avec deux axes principaux : la mise en œuvre progressive des nouvelles technologies et l’intégration de nouveaux membres du personnel.

Qui sera Chef de corps ?

La zone aura-t-elle un nouveau Chef de corps, en 2023 ? Bien malin qui le dira. Mais il semble qu’il y ait deux candidatures en lice. Une masculine et une féminine, suivant les bruits qui circulent. Il paraît même que les deux personnes étaient présentes à cette soirée de vœux. Quand le nouveau Chef de corps sera là, la zone aura un tout nouveau staff de direction. C’est évidemment un changement important, surtout pour les membres du personnel, dit Marc Mathieu, ce qui peut engendrer une certaine crainte, une certaine appréhension. Mais non, enchaîne-t-il, l’objectif est de continuer et de consolider le travail accompli ces dernières années sous la direction de Pierre Jacobs. Les têtes changent mais la méthode reste. "