Neutralité dans le bulletin communal de Sombreffe : le ministre Collignon rend sa décision

Le premier des articles qui a titillé Marc Laloux est l’éditorial rédigé par le bourgmestre de Sombreffe. Dans celui-ci, Étienne Bertrand annonce à la population qu’elle trouvera dans le bulletin communal des articles à lire concernant diverses activités, dont "l’annonce de notre plaine de vacances communale, l’opération Eté Solidaire, la nouvelle saison culturelle de Samaravia, les Napoléoniennes, la grande procession de Sombreffe ou enfin le week-end de fête en l’honneur de notre Curé Marius à l’occasion de son retour en Côte d’Ivoire après 11 ans passés à nos côtés."

Une formule marquant la sympathie

L’utilisation du pronom possessif notre n’a pas plu à Marc Laloux: "Notre Bourgmestre personnalise son appartenance au culte catholique en écrivant" notre curé ". Cette personnalisation publique d’un élément de sa sphère privée n’est pas nouvelle dans le fait de l’intéressé puisque lors d’un Conseil Communal abordant les comptes des Fabriques d’Église, j’avais eu droit en séance publique à un" Vous n’êtes pas catholique, vous ne pouvez pas comprendre ". Étienne Bertrand a donc manqué au principe de neutralité qui s’impose." Le Ministre Collignon fait, lui, une autre lecture de l’éditorial du Bourgmestre. "L’emploi des termes" notre curé "n’est pas constitutif d’une violation du principe de neutralité. Il s’agit d’une formule marquant de la sympathie pour une personne de la commune et visant à souligner la qualité des activités qu’elle a exercées dans la commune. Il ne s’agit pas d’une manière détournée par le Bourgmestre de faire connaître ses convictions politiques qui doivent en principe rester privées."

À publier dans une autre rubrique

Le second article qui avait interpellé le conseiller DéFI était celui situé en page 6 du bulletin et intitulé Infos de l’unité pastorale de Sombreffe. Ici aussi, c’est la mise à mal de la neutralité qui était pointée. Pour cet article, en revanche, le Ministre Collignon donne raison à Marc Laloux. "Il s’agit là d’informations relatives à l’agenda d’une structure privée, liée clairement à un culte en particulier. Ces informations pourraient difficilement être qualifiées d’information d’intérêt local, au sens de l’article L3221-5 &1 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation. En principe, le bulletin communal, document officiel financé par les deniers publics, n’a pas à être le réceptacle d’une forme de" publicité "que la majorité communale en place entendrait faire de certaines activités culturelles liées à une seule religion. En outre, le texte est présenté dans la rubrique" Informations aux citoyens ", comme s’il s’agissait d’une information officielle émanant des autorités communales." Neuf mois plus tard, le Ministre invite la Commune à diffuser ce type d’information dans la rubrique La vie des associations.