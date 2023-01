Namur: 4000 personnes dans les navettes électriques durant les fêtes

Stéphanie Scailquin, Échevine en charge de la mobilité, dresse un premier bilan: "Cette première édition se révèle encourageante pour le futur, et pourrait représenter une solution afin d’assurer un service de navette qualitatif dans le nouveau piétonnier de Namur."

Au total, 4 067 personnes ont profité de ce système de navette au cours des 1 618 trajets effectués. Parmi ces chiffres, on retrouve 582 PMR "au sens large", soit 36% du nombre total d’utilisateurs. Un numéro de téléphone était à disposition des personnes souhaitant réserver leur navette, au total, 183 personnes, soit 11% ont réservé leur voyage par téléphone auprès de la société en charge de cette mobilité alternative.

De plus, il était possible de traverser le piétonnier et de relier ainsi la gare et la Confluence. Le constat est que 30% des trajets étaient à destination des arrêts de bus et de la gare. Le trajet le plus sollicité est celui qui relie la Confluence au haut de la ville.

Une analyse plus approfondie sera effectuée par le service mobilité, par le Conseil communal consultatif des aînés (CCCA) ainsi que par le Conseil consultatif communal de l’Accessibilité en matière de Mobilité (CCAM).