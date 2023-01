Le quartier de la gare de Gembloux va changer de visage

Du haut de la Grand’Rue au foyer communal, un itinéraire artistique s’est développé. Les promeneurs peuvent désormais le suivre afin de découvrir la ville autrement. Bientôt, ce parcours s’étendra à une autre partie de Gembloux, bien connue de ses habitants et surtout des navetteurs: le quartier de la gare. Dans quelques années, ce lieu fort fréquenté connaîtra de grandes transformations. L’ancien site industriel Eurofonderie laissera place à de nouveaux immeubles qui composeront tout un quartier avec logements, services, parkings et voirie publique. Il y aura de quoi redorer l’image de cette partie de la chaussée de Wavre longtemps délaissée mais qui, depuis quelque temps, retrouve un certain dynamisme grâce à l’arrivée de nouveaux services: boutiques, restaurant, bar à vins, école de cirque, ludothèque, etc. L’endroit risque de bouillonner dans les années à venir et semble propice au déploiement d’une nouvelle énergie artistique.

À découvrir en septembre 2023

Le service Culture de la Ville vient dès lors de lancer un appel à projets destiné aux artistes et collectifs professionnels souhaitant, dans un premier temps, contribuer à l’habillage d’une partie des murs situés aux extrémités du tunnel sous-terrain de la gare. Ce lieu de passage stratégique relie le centre de Gembloux à l’arrière de la station. Reste à voir si d’autres murs de ce quartier seront également embellis dans le futur.

La Commune recherche des street-artistes habitués à peindre, graffer, dessiner, coller sur des surfaces et y créer des œuvres murales à part entière. Ceux-là devront respecter un fil conducteur inspiré par le passé et le futur de Gembloux, mais aussi par les passages quotidiens.

Deux candidats seront sélectionnés pour réaliser deux fresques pérennes. Leur travail se déroulera dans le cadre d’un projet participatif. Afin de faire émerger des idées et de consulter les avis d’acteurs locaux, les deux artistes ou collectifs sélectionnés devront mener des ateliers avec plusieurs groupes de citoyens encadrés par des organismes associatifs.

Les dossiers de candidature sont à envoyer jusqu’au 17 février 2023 par e-mail à adeline.tenret@gembloux.be ou par courrier postal à l’adresse Ville de Gembloux – Service Culture, Parc d’Épinal, 5030 Gembloux. Après quoi, un jury se réunira pour sélectionner deux avant-projets artistiques. Entre avril et mi-août, les artistes choisis organiseront leurs ateliers avec les groupes locaux. Ils réaliseront leurs œuvres fin août, avant de les présenter au public début septembre.

Plus d’infos: www.gembloux.be/loisirs/culture/prizme