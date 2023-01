Jambes: la galerie Détour va déménager

Pour ses 50 ans, la galerie jamboise sera, à son tour sujette à un détour. Elle quittera d’ici peu son quartier général situé au n° 166 de l’avenue Materne. Il ne s’agit toutefois pas d’un déracinement puisqu’elle déménagera à un saut de puce de son implantation actuelle, dans les locaux de l’ancien conservatoire de Jambes.

L’exposition qui s’est ouverte cette semaine sera donc la toute dernière à être organisée dans l’enceinte. Elle met à l’honneur Jehanne Paternostre qui présente une sélection d’œuvres regroupées sous l’intitulé L’inséparable contraire. Originaire de Fayt-lez-Manage (Hainaut), Jehanne Paternostre jouit déjà d’une belle expérience en tant qu’artiste plasticienne. "Elle est sortie depuis peu de l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles en 2018, et son travail a d’ores et déjà remporté un vif intérêt de la part du milieu artistique belge", précise le syndicat d’initiative de Jambes. Et d’ajouter: "Pour ce rendez-vous, Jehanne œuvre avec des objets (un document, une stèle, une tapisserie…), porteurs du poids de l’Histoire, pour tisser des liens étroits entre mémoire et fragilité, entre ce qu’on conserve et la valeur de ce qui disparaît. Elle nous invite à regarder comme le fait un archéologue."

Les férus d’art namurois, ont déjà eu l’occasion de découvrir son travail puisque la plasticienne a fait l’objet de plusieurs expositions dans la région, à la gare de Namur et au fort de Saint-Héribert à Wépion, notamment.

Du mouvement dans le centre

Le déménagement de la galerie Détour est une pièce supplémentaire du puzzle en cours d’élaboration dans le centre de Jambes. L’intégration du conservatoire Balthazar Florence au complexe du Grand Manège (rue Rogier) a libéré des locaux. Ces infrastructures remises aux normes permettent dès lors la création de la maison jamboise qui regroupe des acteurs phares de l’associatif local, comme le syndicat d’initiative, qui y a déjà posé ses valises. La galerie suivra.

Du mouvement qui en suscite d’autres: dans les habitations libérées par les associations, le Foyer Jambois envisage de créer une quinzaine de logements publics.

L’exposition de Jehanne Paternostre, « L’inséparable contraire » se déroule à la Galerie Détour (166, avenue Materne à Jambes, du 11 janvier au 11 février 2023. Accessible du mardi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 14h à 18 h.