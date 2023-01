Dans une ambiance feutrée fleurant bon l’élégance, deux hommes épris de littérature vous invitent en voyage au pays des belles lettres. Contes poétiques, envolées lyriques, jeunes auteurs en vogue et vieux classiques. Le docteur Johnson et le professeur Schmuns échangent et racontent, sous la forme de volutes scéniques improvisées. Au son de quelques critiques, les œuvres prennent forme, les livres s’expriment et les histoires prennent vie. La littérature et le théâtre s’entremêlent et se confondent dans une danse tantôt gracieuse, tantôt burlesque mais toujours surprenante.

Ce spectacle totalement improvisé s’inspire du monde de la littérature pour vous plonger dans des ambiances et des univers multiples. Tantôt réalistes ou dramatiques, tantôt humoristiques voire absurdes. Vous avez peu de connaissances littéraires ? Tant mieux !

Avec Valentin Dellieu et Thomas Willaime de la Ligue d’Improvisation Professionnelle Wallonie-Bruxelles.

Réservations: info@centreculturelfloreffe.be ou 081 45 13 46.

PAF: 14€ – 12€ (+60, -26 ans) – Gratuit (-12 ans) – 1,25€ (art.27)