Lors de cette opération, les policiers ont saisi la somme de 530 € en liquide, 13,2 grammes de cocaïne, 21,6 grammes de cannabis ainsi que trois GSM, selon le parquet de Namur. Le dossier a été mis à l’instruction.

Un homme né en 2000 a été auditionné concernant l’achat et la détention de stupéfiants. Il a ensuite été relaxé. Le suspect né en 1992 a été entendu mardi par un juge d’instruction. Il a été inculpé pour détention de 6,9 grammes de cannabis en vue de le vendre et a été libéré sous conditions. Le suspect né en 1997 a également été entendu par le juge d’instruction, mercredi. Il a été inculpé pour détention de 14,7 grammes de cannabis et de 13,2 grammes de cocaïne dans un objectif de vente. Il a été placé sous mandat d’arrêt.