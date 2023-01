Prison de Sugny : la question de l’emploi local

Plus de 300 détenus et environ 260 emplois. C’est ce dernier point qui intéresse évidemment les autorités vressoises. Si le centre de détention sera construit de manière assez surréaliste en un lieu très excentré, dans l’entité ardennaise, depuis le début, on voit d’un très bon œil le "développement" à venir. Pour rappel, lors de la précédente législature communale, avant même la décision du gouvernement fédéral (Michel 1), les élus vressois avaient été informés du projet et s’étaient prononcés favorablement (sauf une abstention). Au huis clos.

À Vresse, le pouvoir a depuis lors changé, mais l’argument "emploi local" continue de séduire. Sur le site Web communal se trouve d’ailleurs un message à destination des candidats potentiels. "Avis important dans le cadre du projet de construction de la prison. Le SELOR procède actuellement au recrutement d’agents pénitentiaires mais aussi d’autres emplois (infirmiers, assistant administratif, psychologue, assistant social) pour diverses prisons de Belgique. Il s’agirait d’emplois du même type pour la prison des 4 Bornes (Sugny). Si vous êtes intéressé par un de ces emplois, n’hésitez pas à postuler. Les premiers tests sont informatiques et sont valables 2 ans en cas de réussite. En cas d’échec, il faut attendre 6 mois pour les repasser à nouveau ; si vous êtes éligible pour ces emplois, vous êtes vivement invité à les passer, ne fût-ce que pour entraînement".

Sélection décentralisée: une « idée », à ce stade

Très bien. Sauf que les "locaux" (de Vresse ou des environs, en Ardenne namuroise) qui envisageraient dès à présent une carrière pénitentiaire n’auraient aucune garantie d’être affectés à la future prison des "4 bornes".

Vers de l’emploi local ? Le bourgmestre, Arnaud Allard, nous explique qu’il ne veut (car il ne peut) pas à ce stade faire des plans sur la comète: "Je ne suis personnellement au courant d’aucune date de début des travaux, on n’a vu aucun plan et de toute façon, la construction durera deux ans". Nous dirons donc que l’annonce sur le site communal, c’est plutôt une manière de signaler aux personnes intéressées qu’elles se tiennent prêtes, ou qu’elles tentent d’anticiper. Le bourgmestre Allard ne s’étend pas en commentaires tant que l’on ne se trouve pas dans une phase concrète, mais il rappelle une "idée" lancée dès les origines de ce dossier. Laquelle ? "Qu’il y ait une sélection décentralisée à Vresse, à Gedinne etc." On a prévu quelque chose qui irait dans ce sens ? Y a-t-il un accord sur ce plan ? Réponse mayorale: "Non, rien de précis n’est prévu. On verra quand ce sera le moment".

Le sujet (pour l’instant il faut plutôt parler d’argument) de l’emploi local relève du flou. Sauf à penser que pour travailler à Sugny, mieux vaudra ne pas habiter trop loin. Et dans tous les cas de figure, il vaudra encore mieux ne pas se rendre au boulot en transports en commun.