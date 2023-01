Il y aura bientôt 3 ans que les Belges ont été restreints dans leurs déplacements. Confinement, couvre-feu, télétravail, etc. Le Covid s’est abattu comme une chape de plomb sur un quotidien totalement coupé de son rassurant train-train. La peine risquait d’être double pour les personnes âgées isolées, et soudainement claquemurées. Pas à Namur où la Ville et le CPAS ont immédiatement réfléchi à un dispositif destiné à maintenir le lien.