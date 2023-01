Dinant: 2023 sous le signe du confort du personnel communal

Thierry Bodlet a promis au personnel un peu plus de confort dans le travail. "Nous avons hérité d’une situation obsolète qui n’avait pas évolué depuis longtemps laissant de côté le respect des normes, le confort, la modernisation des statuts et les conditions salariales. Cette situation dévalorise la fonction d’agent communal."

Et de poursuivre: "N ous voulons récompenser ceux qui travaillent chez nous et en même temps renforcer l’attractivité de l’emploi à la Ville de Dinant."

Pour arriver à ce but, Thierry Bodlet promet de travailler sur plusieurs axes, et, il évoque, d’abord, le confort au travail. Nous devons agrandir et moderniser les espaces de travail. Cela va se faire dans les anciens locaux des contributions, rue St-Martin, à côté de l’hôtel de ville et où il y a autant de locaux déjà organisés en bureaux modernes et rénovés récemment. La Ville a l’opportunité d’acquérir pour une somme raisonnable ces locaux. Un meilleur accueil du public donnera une meilleure image des services communaux. "

Pas de tricherie !

Autres décisions avancées: les conditions d’emploi et les statuts. Ceux-ci seront améliorés. Les chèques-repas passeront aussi de 3 à 7,15 € et une assurance hospitalisation de base sera offerte à tous les agents. Ces avantages représentent environ 150 € par mois et par agent.

Prévu aussi au budget: un deuxième pilier de pension pour un montant non négligeable de 3% de la masse salariale afin d’augmenter les retraites des salariés. Autre projet: la suppression des grades les moins bien payés: E1 et D1.

Le discours du bourgmestre a aussi pris un aspect moins plaisant. "Une administration bien tenue, dit-il, est une administration conduite avec une certaine rigueur et parfois, lorsque c’est malheureusement nécessaire, se donne les moyens de sévir." Thierry Bodlet évoque des tricheries en matière d’horaires. "Il est normal que nous nous en séparions. C’est une marque de respect pour ceux qui ne trichent pas."

Le méchant Bodlet est toujours là !

Accueillant avec plaisir les agents récemment engagés, le bourgmestre a eu une attention particulière pour la Directrice générale,, Valentine Rosier et le responsable du patrimoine, Vincent Lehon, "qui après nous avoir quittés, tous deux, sont revenus enrichis d’une nouvelle expérience acquise ailleurs. Je ne vous cacherai pas ma satisfaction amusée puisque selon de mauvaises langues, ils étaient partis pour fuir mon sale caractère et ils sont revenus alors que le méchant Bodlet est toujours là."