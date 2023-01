À Jambes, la famille Collignon casse la baraque… à frites (vidéos)

C’est au sein de leur établissement blanc et rose situé rue Major Mascaux, à deux pas du chemin de fer, que les gérants ont livré la recette de leur succès. "Nous sommes nos propres patrons, ce qui veut dire que c’est nous qui recevons nos clients. Nous sommes une petite équipe composée d’habitués et nous établissons un bon contact avec le client, une ambiance familiale", développent Ludivine et Jacques Collignon. Ce mercredi sur le coup de 11 h 15, les fourneaux ont redémarré après une période de vacances. Les fidèles étaient attendus.

Mais le travail ne se limite pas à entretenir de bonnes relations avec la clientèle. La qualité des produits est importante et les époux sont méticuleux sur la question. "Tous nos plats à la carte sont faits maison. Je suis cuisinier, poursuit Jacques. Nos plats traditionnels sont réalisés par nos soins. Que ce soit la carbonnade, les boulettes ou encore nos suggestions de la semaine. Nos crudités et légumes sont toujours frais, nous râpons nos carottes nous-mêmes, nous coupons nos oignons ainsi que nos choux et nos salades."

Le duo propose une large gamme de burgers de bœuf maison cuits à la plancha avec plusieurs sortes de fromages ainsi que des plats typiques: des boulettes à la crème de chicon et lardons ou encore de la langue de bœuf sauce madère.

Les secrets d’une bonne frite

Leur savoir-faire, les Collignon le tiennent de leurs aïeux. "Je suis né dedans. Je suis la 4e génération de frituristes puisqu’avant moi, mes arrières grands-parents, mes grands-parents et mes parents l’étaient aussi", raconte Jacques.

De longue date, le patron et son équipe savent comment sublimer une préparation qui peut paraître simple. Il suffit d’une bonne graisse de bœuf changée tous les deux jours et des frites fraîches livrées trois fois par semaine. "Une bonne frite doit être croustillante à l’extérieur et moelleuse à l’intérieur. Elle ne doit pas être grasse mais bien saisie, bien cuite avec une graisse de bœuf toujours fraîche. Nous servons encore nos frites dans des cornets, ce qui se fait de plus en plus rare", décrit le couple.

Et pour faire passer tout ça, rien de tel qu’une bonne bière et de la sauce riche. C’est en tout cas l’association la plus prisée par les clients qui fréquentent la Baraque à frites.

Collaborations locales

Jacques et Ludivine collaborent avec beaucoup d’artisans de la région. L’été, ils vont notamment chercher leurs glaces chez «Fleur de Lait» à Wépion.

Sur place et à emporter

La friterie de la rue Major Mascaux à Jambes dispose d’une trentaine de places (60 de plus l’été, en extérieur) et d’un parking. Il est donc possible d’y rester manger en toute sérénité. Il va de soi que les commandes peuvent aussi être emportées.

www.la-baraque-a-frites.be