Rétrospective: qui l’aurait cru, en 2008 ?

En octobre 2019, la ville de Ciney a organisé une réunion au théâtre communal car, entre-temps, on se demandait si, plus vite qu’on ne le croyait, Ciney ne serait pas ceinturée d’éoliennes. On en dénombrait, déjà, une septantaine en projet. Pour certains d’entre eux, on a vu des oppositions, pour d’autres pas. Quand le site de Pessoux est sorti de terre, on s’est rendu compte que la visibilité était en jeu, même si l’échevin Milcamps, bourgmestre au moment de la création du parc, avait dit n’avoir reçu peu ou pas de récriminations… Les éoliennes sont là, mais elles forment un étonnant spectacle sur l’église de Scy. L’opposition n’a pas chômé et, il y a peu, on apprenait que le parc était rejeté par le conseil d’État. Mais il était sur pied et fonctionnait. Il fonctionne toujours. On retiendra aussi de la soirée cinacienne, la déclaration du bourgmestre Deville: "nous sommes là pour vous entendre, nous n’avons d’a priori sur rien, nous n’avons rien à vendre. On prend le pouls." L’échevine Pirson, modératrice de la soirée, lançait quand même: "c’est oui pour faire notre part mais pas à n’importe quel prix". Depuis ce soir-là, les projets ont abondé et, pour Ciney, on parle encore d’un projet de parc éolien du côté des hauteurs de Braibant…