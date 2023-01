Elle a souscrit au "Plan Horizon Proximité", mis sur pied par la Région dont l’objectif est de redynamiser l’attractivité commerciale du territoire.

L’enveloppe globale de 80 000 € sera répartie entre les candidats mais le montant octroyé n’excédera pas 6 000 €. Ce nouveau coup de pouce aux enseignes namuroises vient en complément des primes "Je commerce à Namur" et "Pulsa (c)tion" initiées en 2021 pour la relance post-Covid. Il s’adresse aux nouveaux commerçants ainsi qu’à ceux déjà en place qui souhaiteraient se repositionner ou faire évoluer leur entreprise.

Ces primes sont non cumulables et visent des projets et des publics différents. Afin de répondre aux critères régionaux, les commerces doivent se situer pour une grande partie dans le centre-ville et dans la première partie de l’avenue Materne à Jambes. À l’échelle de la Wallonie, le soutien aux commerces se chiffre à 23 millions€.

Objectif atteint en 2022

En 2022, 150 000 € ont été injectés directement dans l’activité économique namuroise, soit dans la création d’un commerce soit dans une initiative d’attractivité collective. Au total, 31 primes ont été accordées. Ce sont donc 31 projets namurois qui ont vu le jour avec l’aide de la Ville de Namur.

Des chiffres qui font la satisfaction de Stéphanie Scailquin (Les Engagés), Échevine de l’Attractivité urbaine: "L’objectif était à la fois de soutenir la création que de proposer un soutien à l’existant. J’ai eu l’opportunité de rencontrer de nouveaux commerçants, de découvrir des projets originaux qui répondent aux tendances actuelles et qui, j’en suis sûre, vont stimuler notre belle ville."

www.namur.be/fr/actualite/appels-a-projets-commerce