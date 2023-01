Augmentation du nombre de voitures partagées Cambio en province de Namur

La hausse des prix de l’énergie, du carburant, l’inflation et plus largement de toutes les dépenses qui peuvent peser sur un ménage ne sont certainement pas étrangers à cette hausse record. Sans aller jusqu’à prétendre que la voiture personnelle, longtemps considérée comme le symbole d’une mobilité libre, vit ses dernières heures, force est de constater que les mentalités changent et que bon nombre de questions se posent. Un second véhicule est-il vraiment nécessaire ? Pas sûr. Et que dire du premier, singulièrement en ville, où le maillage des transports en commun est dense et les offres de mobilité partagée, tels que les vélos et autres trottinettes, nombreuses ? "Selon une enquête que nous avons réalisée, plus de trois-quarts de nos clients ne possèdent pas de voiture, indique Nicolas Bodelet tout en rappelant que Cambio est principalement présent dans des villes qui comptent de l’ordre de 20 000 habitants. Par ailleurs, 30% de nos clients se sont débarrassés de leur voiture suite à leur inscription chez nous, et la moitié utilise les transports en commun de manière hebdomadaire." À l’heure où le prix des véhicules neufs et d’occasion explose, le carsharing semble plus que jamais promis à de beaux jours.

Usage plus rationnel

À Gembloux, ville où 80% des ménages disposent d’au moins un véhicule, le nombre d’affiliés à Cambio a augmenté de 18% en 2022 et le nombre de réservations de véhicules a enregistré une croissance de 31%.

Le tout témoigne d’une certaine rationalisation de l’usage d’un véhicule pour des particuliers en dehors des déplacements domicile-travail. "Le taux d’occupation moyen en 2022 de la station cambio au Foyer communal était de presque 42% ce qui signifie que la voiture est utilisée pratiquement 10 h/24 h, chiffre remarquable en comparaison à la voiture individuelle qui est seulement utilisée 1 h/jour maximum", illustre Nicolas Bodelet.

Dans les environs de la gare de Gembloux, le taux d’occupation est plus important encore, ce qui démontre la complémentarité du service avec d’autres acteurs de mobilité douce. Notons qu’à l’échelle wallonne, les véhicules Cambio sont utilisés en moyenne 48% du temps.

Quelques chiffres

Selon les chiffres arrêtés en octrobre dernier, Cambio compte en wallonie quelque 167 véhicules répartis entre 75 stations présentents dans 15 villes wallonnes. Cette solution de mobilité partagée est utilisée par près de 4000 personnes.

En province de Namur, les services de Cambio sont présents à Gembloux, Ciney et Namur, qui fut la première ville belga a accueillir la société de carsharing en 2022.

Tout comme Gembloux, Namur et Clney ont connu en 2022 une augmentation du nombre de clients cambio, respectivement de 19 et de 8%. Les réservations ont quant à elle progressé de 23 et 35%. Toutes villes confondues, la province de Namur compte 52 véhicules, 1245 utilisateurs, et un total de 23012 réservations enregistrees en 2022.