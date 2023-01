Émines : Lucas Fivet était talentueux et apprécié

La plus triste des nouvelles est venue frapper une famille bien connue de la Hesbaye namuroise. Lucas Fivet, habitant d’Émines et originaire de Dhuy, est décédé à l’âge de 27 ans. Ancien président du patro de Dhuy, où il était une personnalité unanimement appréciée, il était aussi un talentueux musicien. Avec son ami Antoine Vellande, il avait fondé un duo de musique urbaine, Tonio x Acra. Les deux camarades se plaisaient à créer et enregistrer dans leur home-studio. Ils avaient sorti un premier EP à la fin du printemps 2022 et les projets musicaux ne manquaient pas.