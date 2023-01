Ohey: 450.000€ de travaux au centre sportif

Il faut dire que le lieu est particulièrement couru. "Pour ce qui est des clubs sportifs, ils sont onze à fréquenter le centre dont plus de 100 membres pour le Basket Club Ohey et 12 équipes de volley parmi lesquelles cinq" dames "(dont l’équipe A dames évolue en Promotion), commente Lionel Dubois, gestionnaire du centre sportif depuis 3 ans. Cela occupe quasi tout l’horaire à partir de 16 h 30." Avant cela, il y a les écoles (quatre implantations pour l’entité).

Et puis, en plus des clubs, il y a les activités propres au centre. Parmi celles-ci: les activités seniors (badminton, stretching, cyclo, marche). Sans oublier la psychomotricité pour les petits et les stages (6 semaines par an et 300 enfants encadrés) le VTT, des modules de courses à pied et tout dernièrement l’organisation d’une première corrida qui a rassemblé plus de 160 personnes. Bref, un outil utile et utilisé qui se devait d’être remis à niveau.

"En octobre 2021, la Région wallonne a lancé un appel à projets Infrastructures partagées: écoles et pratiques de sports, commente Marie-France Latine, présidente. Nous avons donc introduit un dossier visant la rénovation et l’extension du hall."

Un effort particulier a été mis sur l’économie d’énergie. Réduction des émissions de CO² de 87 tonnes à 13 tonnes, réduction de la consommation d’eau (moins 80 %), amélioration de l’éclairage avec le LED pour rencontrer les normes minimales exigées pour la pratique du sport et raccordement au réseau de chaleur. Sans oublier les panneaux photovoltaïques.

Prioriser les postes

Le projet d’un peu moins de 2 millions (subventionné à 70%) n’a pas été retenu. "Les édiles sont conscients de la situation, souligne Philippe Ernould. Mais en termes de budget, nous en sommes à un quart de nos estimations. C’est pour cela que nous devons prioriser certains postes." C’est le cas du LED (déjà opérationnel dans la salle principale) et des panneaux photovoltaïques placés récemment. Le revêtement du sol fait aussi partie des priorités.

L’année aurait pu démarrer financièrement de manière plus sereine. Néanmoins, l’équipe du centre garde son dossier prêt à l’envoi, en cas de nouvel appel à projets. "Ce que je retiens, conclut la présidente, c’est l’esprit solidaire entre utilisateurs, entre clubs et la bonne ambiance. Ainsi pour la corrida (dont la 2e édition est prévue le 22 décembre 2023), les aînés sont devenus signaleurs." Bref, le moral de battant est de mise.