Le « long-point » bientôt en chantier

Le chantier débutera dans le courant du mois de février. On est parti pour quelques mois difficiles à vivre vu l’endroit stratégique où ça se passe. En effet, on se trouve à l’embranchement de plusieurs routes: rue de Dinant, rue du Faubourg Saint-Martin, allée du Nondeux, rue de Bouillon et rue du Berry. Pour permettre aux travaux de se réaliser sans paralyser le centre de la cité, le processus sera phasé en deux étapes: la réalisation de la partie haute du long-point puis la partie basse.

Des efforts temporaires

Ce faisant, on laisse deux axes principaux, rues de Dinant et de Bouillon, accessibles. La première l’étant dans un seul sens.

Pour permettre aux écoles, aux commerces et aux riverains de continuer à vivre, des dispositions ont été prises. Certes, la situation sera perturbée, mais des solutions sont proposées.

Durant cette période, il est demandé à tous de faire des efforts en n’engorgeant pas le centre de la ville. Il est conseillé de privilégier la marche. Pour accueillir les voitures, différents parkings sont à disposition. Il y a naturellement celui de la place de Seurre, mais d’autres sont moins connus. Parmi ceux-ci, celui de la maison médicale. Se trouvant dans le zoning. Il n’est qu’à un jet de pierre du cœur de ville.

Afin d’informer les habitants, la Commune utilisera notamment son site internet www.beauraing.be. On pourra y suivre l’évolution des travaux.

Après la braderie du mois d’août, c’est un autre chantier qui débutera. Il visera à l’embellissement du grand giratoire (définitif) du centre de la cité.